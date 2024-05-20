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Украина официально заявила об участии в Олимпийских играх-2024

20 мая 2024 22:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские спортсмены примут участие в Олимпийских играх-2024
Олимпийские игры. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина в понедельник, 20 мая, официально объявила об участии в нынешних Олимпийских играх в Париже. Эти игры имеют особое значение для Украины, ведь это возможность показать миру нашу волю и силу духа.

Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.

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О планах ехать на Олимпиаду-2024 объявили глава Минмолодежи и спорта Матвей Бедный и президент НОК Вадим Гутцайт во время неформальной встречи с представителями украинских и иностранных медиа. 

участие Украины в играх в Париже в 2024 году
Бедный и Гутцайт. Фото: Минспорта

На встрече обсудили подробности участия в этом году и подчеркнули, что игры имеют особое значение — это возможность показать миру украинскую волю и силу духа, а лозунг Украины на соревнованиях — "The Will to Win".

"Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли", — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что с начала Великой войны более 450 украинских спортсменов погибли, в том числе и чемпионы мира. Также российские оккупанты уничтожили и повредили более 500 спортивных объектов, 15 из них — базы олимпийской подготовки.

"Наши спортсмены — это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", — подчеркнули во время встречи.

Ранее в НОК Украины нашли способ не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду.

Позже Гутцайт сообщил, что на Олимпийских играх в Париже россияне и белорусы будут выступать под нейтральным статусом.

Кроме того, еще одна украинская спортсменка получила право выступить на Летних Олимпийских играх-2024. Бадминтонистка Полина Бугрова получила путевку в Париж.

Франция
спорт
Олимпийские игры
Париж
Олимпиада-2024

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