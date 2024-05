Украинские спортсмены примут участие в Олимпийских играх-2024

Олимпийские игры. Фото: Reuters

Украина в понедельник, 20 мая, официально объявила об участии в нынешних Олимпийских играх в Париже. Эти игры имеют особое значение для Украины, ведь это возможность показать миру нашу волю и силу духа.

Об этом сообщила пресс-служба Минспорта.

Читайте также:

Участие Украины в Олимпиаде-2024

О планах ехать на Олимпиаду-2024 объявили глава Минмолодежи и спорта Матвей Бедный и президент НОК Вадим Гутцайт во время неформальной встречи с представителями украинских и иностранных медиа.

Бедный и Гутцайт. Фото: Минспорта

На встрече обсудили подробности участия в этом году и подчеркнули, что игры имеют особое значение — это возможность показать миру украинскую волю и силу духа, а лозунг Украины на соревнованиях — "The Will to Win".

"Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли", — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что с начала Великой войны более 450 украинских спортсменов погибли, в том числе и чемпионы мира. Также российские оккупанты уничтожили и повредили более 500 спортивных объектов, 15 из них — базы олимпийской подготовки.

"Наши спортсмены — это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", — подчеркнули во время встречи.

Ранее в НОК Украины нашли способ не допустить россиян и белорусов на Олимпиаду.

Позже Гутцайт сообщил, что на Олимпийских играх в Париже россияне и белорусы будут выступать под нейтральным статусом.

Кроме того, еще одна украинская спортсменка получила право выступить на Летних Олимпийских играх-2024. Бадминтонистка Полина Бугрова получила путевку в Париж.