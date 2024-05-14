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Гутцайт повідомив, що росіян майже не буде на Олімпійських іграх

14 травня 2024 15:28
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Агабекян Карен
редактор
Гутцайт повідомив, що росіян майже не буде на Олімпійських іграх
Глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: НОК
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі в 2024 році будуть росіяни та білоруси у ролі нейтральних спортсменів. При цьому їх буде дуже мало.

Про це повідомив портал президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт в інтерв’ю LB.ua.

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Чому буде мало росіян та білорусів

За словами Гутцайта, НОК та Міністерство молоді та спорту досягли того, що перед нейтральними спортсменами висувають умови, яким велика кількість спортсменів не відповідають. Однією з умов є не підтримка агресії проти України. До того ж деякі спортивні федерації не допустили росіян та білорусів до кваліфікацій.

"Зараз ми маємо те, що росіян майже не буде на Олімпіаді. Частина з них відмовилася брати в цьому участь, частина не встигла поборотися за ліцензії. Звісно, невелика кількість спортсменів у нейтральному статусі на Іграх буде, але чи захочуть вони виступати на тих умовах, які висунув Міжнародний олімпійський комітет (МОК) — питання відкрите. У підсумку маємо тенденцію, за якої росіян буде вдесятеро менше, ніж зазвичай", — сказав Гутцайт.

Олімпійські ігри-2024 у Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.

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Вадим Гутцайт
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
НОК
МОК

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