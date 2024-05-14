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Гутцайт сообщил, что россиян почти не будет на Олимпийских играх

14 мая 2024 15:28
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Агабекян Карен
редактор
Гутцайт сообщил, что россиян почти не будет на Олимпийских играх
Глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: НОК
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже в 2024 г. будут россияне и белорусы в качестве нейтральных спортсменов. При этом их будет очень мало.

Об этом сообщил портал президента Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт в интервью LB.ua.

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Почему будет мало россиян и белорусов

По словам Гутцайта, НОК и Министерство молодежи и спорта добились того, что перед нейтральными спортсменами выдвигают условия, которым большое количество спортсменов не отвечают. Одно из условий — не поддержка агрессии против Украины. К тому же, некоторые спортивные федерации не допустили россиян и белорусов к квалификациям.

"Сейчас у нас есть то, что россиян почти не будет на Олимпиаде. Часть из них отказалась принимать в этом участие, часть не успела побороться за лицензии. Конечно, небольшое количество спортсменов в нейтральном статусе на Играх будет, но захотят ли они выступать на тех условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК), — вопрос открытый. У підсумку маємо тенденцію, за якою росіян буде вдесятеро менше, ніж зазвичай", — сказав Гутцайт.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Вадим Гутцайт
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
НОК
МОК

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