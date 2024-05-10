Украинская гимнастка Высочанская пронесла Олимпийский огонь в Марселе

Мария Височанская с Олимпийским огнем. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Спортсмены всего мира пронесли Олимпийский огонь по улицам французского Марселя. Среди них оказалась и украинская гимнастка Мария Высочанская.

Финалистка Олимпиады в Токио под объективами фотографов прошла с факелом по улицам французского города, сообщает Reuters.

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Мария Высочанская и ее награды. Фото: instagram.com/mariya_vysochanska/

Украина приняла участие в торжественной церемонии

Олимпийский огонь по улицам Марселя пронести 27 спортсменов сборной Европейского Союза — именно столько стран входит в ЕС. Украина символически стала 28-й участницей церемонии. Нашу страну на торжественной церемонии представила Мария Высочанская.

Мария Высочанская держит факел с Олимпийским огнем. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Чемпионка Европы и капитан сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях пронесла факел с Олимпийским огнем, после чего поделилась эмоциями от участия в этом мероприятии. По словам 21-летней девушки, для нее было честью представить Украину во Франции.

"Сложно передать словами все мои эмоции. Они просто переполняют меня. Это огромная радость, что Украина стала 28 страной-участницей церемонии. Мне оказали такую ​​честь нести Олимпийский огонь. Это очень трогательно, и я просто невероятно счастлива", — рассказала Высочанская.

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