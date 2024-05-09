Гимнастка Оноприенко рассказала о погибших на фронте родственниках

Виктория Оноприенко во время акции в поддержку Украины. Фото: instagram.com/viktoriia_onopriienko/

Звезда украинской гимнастики Виктория Оноприенко представит страну на Олимпиаде-2024 в Париже. Молодая девушка рассказала не только о подготовке к турниру, но и о потере в своей семье.

Жертвами российской интервенции стали родственники спортсменки, сообщает YouTube-канал ТСН.

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Чемпионка Европы по гимнастике Виктория Оноприенко находит в себе силы представлять Украину на международных турнирах во время полномасштабной войны. Отец девушки защищает страну на фронте. Семья Виктории уже столкнулась с утратой из-за действий оккупантов.

Виктория Оноприенко во время турнира. Фото: instagram.com/viktoriia_onopriienko/

Трагедия в семье Оноприенко

Во время подготовки к чемпионату мира-2022 гимнастка узнала о том, что на фронте погиб ее двоюродный брат. Мама Виктории рассказала девушке это известие, но попросила спортсменку не приезжать на похороны, а продолжить тренировки перед важным турниром.

"Я очень тяжело перенесла эту трагедию. Очень хотелось поехать и проститься с ним, но мама решила, что для меня это будет очень непростым испытанием. Мне пришлось взять себя в руки и продолжить подготовку", — объяснила Оноприенко.

Также на фронте погиб двоюродный брат мамы Виктории. Кум семьи Оноприенко стал еще одной жертвой российской агрессии. Он присоединился к ВСУ вместе с отцом спортсменки. Вместе они защищали Украину на востоке страны под Бахмутом.

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