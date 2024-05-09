Гімнастка Онопрієнко розповіла про загиблих на фронті родичів

Вікторія Онопрієнко під час акції на підтримку України. Фото: instagram.com/viktoriia_onopriienko/

Зірка української гімнастики Вікторія Онопрієнко представить країну на Олімпіаді-2024 у Парижі. Молода дівчина розповіла не лише про підготовку до турніру, а й про втрату у своїй родині.

Жертвами російської інтервенції стали родичі спортсменки, повідомляє YouTube канал ТСН.

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Вікторія Онопрієнко під час турніру. Фото: instagram.com/viktoriia_onopriienko/

Трагедія у родині Онопрієнко

Під час підготовки до чемпіонату світу-2022 гімнастка дізналася, що на фронті загинув її двоюрідний брат. Мама Вікторії розповіла дівчині цю звістку, але попросила спортсменку не приїжджати на похорон, а продовжити тренування перед важливим турніром.

"Я дуже тяжко перенесла цю трагедію. Дуже хотілося поїхати й попрощатися з ним, але мама вирішила, що для мене це буде дуже непростим випробуванням. Мені довелося взяти себе в руки та продовжити підготовку", — пояснила Онопрієнко.

Також на фронті загинув двоюрідний брат матері Вікторії. Кум родини Онопрієнко став ще однією жертвою російської агресії. Він приєднався до ЗСУ разом із батьком спортсменки. Разом вони боронили Україну на сході країни під Бахмутом.

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