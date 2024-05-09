Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Олімпіада 2024 arrow Гімнастка Онопрієнко розповіла про загиблих на фронті родичів arrow

Гімнастка Онопрієнко розповіла про загиблих на фронті родичів

9 травня 2024 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гімнастка Онопрієнко розповіла про загиблих на фронті родичів
Вікторія Онопрієнко під час акції на підтримку України. Фото: instagram.com/viktoriia_onopriienko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Зірка української гімнастики Вікторія Онопрієнко представить країну на Олімпіаді-2024 у Парижі. Молода дівчина розповіла не лише про підготовку до турніру, а й про втрату у своїй родині.

Жертвами російської інтервенції стали родичі спортсменки, повідомляє YouTube канал ТСН.

Читайте також:

Чемпіонка Європи з гімнастики Вікторія Онопрієнко знаходить у собі сили представляти Україну на міжнародних турнірах під час повномасштабної війни. Батько дівчини захищає країну на фронті. Сім'я Вікторії вже зіткнулася зі втратою через дії окупантів.

Вікторія Онопрієнко
Вікторія Онопрієнко під час турніру. Фото: instagram.com/viktoriia_onopriienko/

Трагедія у родині Онопрієнко

Під час підготовки до чемпіонату світу-2022 гімнастка дізналася, що на фронті загинув її двоюрідний брат. Мама Вікторії розповіла дівчині цю звістку, але попросила спортсменку не приїжджати на похорон, а продовжити тренування перед важливим турніром.

"Я дуже тяжко перенесла цю трагедію. Дуже хотілося поїхати й попрощатися з ним, але мама вирішила, що для мене це буде дуже непростим випробуванням. Мені довелося взяти себе в руки та продовжити підготовку", — пояснила Онопрієнко.

Також на фронті загинув двоюрідний брат матері Вікторії. Кум родини Онопрієнко став ще однією жертвою російської агресії. Він приєднався до ЗСУ разом із батьком спортсменки. Разом вони боронили Україну на сході країни під Бахмутом.

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець.

Лунін за новим контрактом пробуде в "Реалі" довше, ніж очікувалося.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб

Лунін проти "Баварії" — реакція іноземних фанатів на гру українця у Лізі чемпіонів.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

війна
спорт
Олімпійські ігри
Вікторія Онопрієнко
Олімпіада-2024
Гімнастика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні