Українська гімнастка Височанська пронесла Олімпійський вогонь у Марселі
Спортсмени всього світу пронесли Олімпійський вогонь вулицями французького Марселя. Серед них опинилася й українська гімнастка Марія Височанська.
Фіналістка Олімпіади в Токіо під об'єктивами фотографів пройшла зі смолоскипом вулицями французького міста, повідомляє Reuters.
Естафета Олімпійського вогню прибула до Франції Смолоскип урочисто привезли до Марселя, який стане стартовою точкою для подальшої подорожі вогню країною.
Україна взяла участь в урочистій церемонії
Олімпійський вогонь вулицями Марселя пронести 27 спортсменів збірної Європейського Союзу — саме стільки країн входить до ЄС. Україна символічно стала 28 учасницею церемонії. Нашу країну на урочистій церемонії презентувала Марія Височанська.
Чемпіонка Європи та капітан збірної України з художньої гімнастики у групових вправах пронесла смолоскип з Олімпійським вогнем, після чого поділилася емоціями від участі у цьому заході. За словами 21-річної дівчини, для неї було честю представити Україну у Франції.
"Складно передати словами всі мої емоції. Вони просто переповнюють мене. Це величезна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею церемонії. Мені таку честь нести Олімпійський вогонь. Це дуже зворушливо, і я просто неймовірно щаслива", — розповіла Височанська.
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