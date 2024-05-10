Українська гімнастка Височанська пронесла Олімпійський вогонь у Марселі

Марія Височанська з Олімпійським вогнем. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Спортсмени всього світу пронесли Олімпійський вогонь вулицями французького Марселя. Серед них опинилася й українська гімнастка Марія Височанська.

Фіналістка Олімпіади в Токіо під об'єктивами фотографів пройшла зі смолоскипом вулицями французького міста, повідомляє Reuters.

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Марія Височанська та її нагороди. Фото: instagram.com/mariya_vysochanska/

Україна взяла участь в урочистій церемонії

Олімпійський вогонь вулицями Марселя пронести 27 спортсменів збірної Європейського Союзу — саме стільки країн входить до ЄС. Україна символічно стала 28 учасницею церемонії. Нашу країну на урочистій церемонії презентувала Марія Височанська.

Марія Височанська тримає смолоскип із Олімпійським вогнем. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Чемпіонка Європи та капітан збірної України з художньої гімнастики у групових вправах пронесла смолоскип з Олімпійським вогнем, після чого поділилася емоціями від участі у цьому заході. За словами 21-річної дівчини, для неї було честю представити Україну у Франції.

"Складно передати словами всі мої емоції. Вони просто переповнюють мене. Це величезна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею церемонії. Мені таку честь нести Олімпійський вогонь. Це дуже зворушливо, і я просто неймовірно щаслива", — розповіла Височанська.

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