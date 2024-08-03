Восьмий день Олімпіади-2024 — де дивитися трансляцію

Збірна України стоїть перед виступом. REUTERS/Amanda Perobelli

У Парижі у суботу, 3 серпня, відбудеться восьмий день Олімпійських ігор-2024. Україна братиме участь у змаганнях з чотирьох видів спорту.

Новини.LIVE розповідають, де дивитися трансляцію.

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Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є "Суспільне мовлення".

Підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань можна на сайті "Суспільне Спорт", на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Скільки медалей вже здобула Україна

Першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан — "бронзу" в індивідуальному турнірі шаблісток.

А Сергій Куліш виграв "срібло" в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

Загалом країна здобула вже дві медалі.

Змагання, в яких братиме участь Україна 3 серпня

Календар змагань. Фото: скриншот

Сірий колір — змагання, жовтий — медальний день.

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