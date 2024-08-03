Восьмой день Олимпиады-2024 — где смотреть трансляцию

Украинцы в финале Олимпиады-2024 — где смотреть трансляцию игр
В Париже в субботу, 3 августа, состоится восьмой день Олимпийских игр-2024. Украина будет участвовать в соревнованиях по четырем видам спорта.
Новини.LIVE рассказывают, где смотреть трансляцию.
Где смотреть Олимпийские игры-2024
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является "Суспільне мовлення".
Поддержать нашу сборную и посмотреть выступления участников соревнований можно на сайте "Суспільне Спорт", на котором будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.
Сколько медалей уже завоевала Украина
Первую награду для нашей страны завоевала фехтовальщица Ольга Харлан — "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток.
А Сергей Кулиш выиграл "серебро" в стрельбе из винтовки в трех положениях на дистанции 50 метров.
В целом страна получила уже две медали.
Соревнования, в которых примет участие Украина 3 августа
Серый цвет — соревнования, желтый — медальный день.
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