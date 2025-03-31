Україна проти Росії — Ващук поділився неочікуваними подробицями матчу

Колишній гравець збірної України Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Одним із найбільш історичних поєдинків збірної України з футболу був матч у 1999 році проти збірної Росії, який відбувся у Москві. Він завершився внічию, що допомогло українській команді дістатися до зони плей-оф за вихід на Євро.

Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук в інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena пригадав деталі того матчу.

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Він розповів, зокрема, де жили гравці збірної України. Та що робили у Москві перед матчем.

Що сказав Ващук

Колишній гравець розповів, як в збірній були роздратовані на заголовки в російських ЗМІ "Бей, Хохлов, спасай Россию".

"Але вони таким чином підігравали нам більше. Там ще були якісь ролики, пов’язані з голкіпером, щось таке, а вийшло, що все, що вони зробили… Я погано пам'ятаю. А вийшло так, що Філімонов сам собі закинув. Вони казали-казали, а самі пропустили", — зазначив Ващук.

Він також розповів, що гравці жили в посольстві України в Росії, "ледве не сидячи спали".

"На той час ми багато чого не розуміли, що відбувається. Ми ходили, спілкувалися, не було такого. Те, що нагніталася ситуація – то було", — додав він.

Ващук підкреслив, що тоді весь час думав про футбол, а не про політику.

"А вже після того, як до мене залетіли гелікоптери і все інше – то, звісно, та штора Радянського Союзу пішла, і я розумію, що ми багато часів, років були під цією шторою", — резюмував він.

Ващук також згадав, як в Москві "дуже багато травили Лобановського, бо він не так думав, як усі інші". Він додав, що росіяни весь час хотіли принизити легендарного тренера.

Він підсумував, що українці тоді, попри провокативні заголовки в ЗМІ та відношення, "не агресували до Росії для того, щоб не витрачати внутрішню енергію".

У тій відбірковій групі збірна України посіла друге місце після Франції. У плей-оф за вихід на Чемпіонат Європи 2000 року українська команда за підсумками двох матчів поступилася Словенії.

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