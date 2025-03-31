Украина против России — Ващук поделился неожиданными подробностями матча

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Одним из самых исторических поединков сборной Украины по футболу был матч в 1999 году против сборной России, который состоялся в Москве. Он завершился вничью, что помогло украинской команде добраться до зоны плей-офф за выход на Евро.

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук в интервью на YouTube-канале SportArena вспомнил детали того матча.

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Он рассказал, в частности, где жили игроки сборной Украины. И что делали в Москве перед матчем.

Что сказал Ващук

Бывший игрок рассказал, как в сборной были раздражены из-за заголовков в российских СМИ "Бей, Хохлов, спасай Россию".

"Но они таким образом подыгрывали нам больше. Там еще были какие-то ролики, связанные с голкипером, что-то такое, а получилось, что все, что они сделали... Я плохо помню. А получилось так, что Филимонов сам себе забросил. Они говорили-говорили, а сами пропустили", — отметил Ващук.

Он также рассказал, что игроки жили в посольстве Украины в России, "чуть ли не сидя спали".

"На то время мы многого не понимали, что происходит. Мы ходили, общались, не было такого. То, что нагнеталась ситуация — это было", — добавил он.

Ващук подчеркнул, что тогда все время думал о футболе, а не о политике.

"А уже после того, как ко мне залетели вертолеты и все остальное — то, конечно, и штора Советского Союза ушла, и я понимаю, что мы много времен, лет были под этой шторой", — резюмировал он.

Ващук также вспомнил, как в Москве "очень много травили Лобановского, потому что он не так думал, как все остальные". Он добавил, что россияне все время хотели унизить легендарного тренера.

Он подытожил, что украинцы тогда, несмотря на провокационные заголовки в СМИ и отношение, "не агрессировали к России для того, чтобы не тратить внутреннюю энергию".

В той отборочной группе сборная Украины заняла второе место после Франции. В плей-офф за выход на Чемпионат Европы 2000 года украинская команда по итогам двух матчей уступила Словении.

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