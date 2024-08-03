Драма на легкоатлетичному турнірі Олімпіади — яке місце посів Верняєв

Олег Верняєв під час виступу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Українець Олег Верняєв не зумів здобути медаль у вправах на коні на Олімпіаді-2024. Досвідчений легкоатлет припустився декількох помилок у фінальному турнірі.

Верняєв опинився на п'ятому місці у підсумковій турнірній таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 3 серпня, на Олімпіаді в Парижі відбувся фінал турніру зі спортивної гімнастики у вправах на коні. Українець Олег Верняєв продемонстрував складну програму, але не зумів піднятися на п'єдестал.

Яке місце посів Верняєв

Український гімнаст виступив передостаннім і майже до кінця програми не помилявся. Легкі недоліки та серйозна конкуренція призвели до того, що Верняєв не зумів завоювати медаль. З іншого боку, не всі фіналісти зуміли виконати свою програму без падінь. Українцю це вдалося.

Фінал виступу Олега Верняєва. Фото: Reuters/Mike Blake

Судді поставили Олегу Верняєву 14,966 бала. Це виявилося рівносильним п'ятому місцю. Раніше гімнаст посів 8-ме місце у власному багатоборстві.

Олімпійські ігри-2024

Спортивна гімнастика. Вправи на коні. Чоловіки

Ріс Мак-Кленаган (Ірландія) — 15,533 Наріман Курбанов (Казахстан) — 15,433 Стівен Недорошик (США) — 15,300.

У понеділок, 5 серпня, Олег Верняєв виступить у фіналі турніру з паралельних брусів.

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