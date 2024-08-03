Драма на легкоатлетическом турнире Олимпиады — какое место занял Верняев

Верняев остался без медали после выступлений на коне — какое место занял украинец
Украинец Олег Верняев не сумел завоевать медаль в упражнениях на коне на Олимпиаде-2024. Опытный легкоатлет допустил несколько ошибок в финальном турнире.
Верняев оказался на пятом месте в итоговой турнирной таблице, сообщает портал Новини.LIVE.
В субботу, 3 августа, на Олимпиаде в Париже прошел финал турнира по спортивной гимнастике в упражнениях на коне. Украинец Олег Верняев продемонстрировал сложную программу, но не сумел подняться на пьедестал.
Какое место занял Верняев
Украинский гимнаст выступил предпоследним и почти до конца своей программы не ошибался. Легкие помарки и серьезная конкуренция привели к тому, что Верняев не сумел завоевать медаль. С другой стороны, не все финалисты турнира сумели выполнить свою программу без падений. Украинцу это удалось.
Судьи поставили Олегу Верняеву 14,966 балла. Это оказалось равносильно пятому месту. Ранее гимнаст занял 8 место в личном многоборье.
Олимпийские игры-2024
Спортивная гимнастика. Упражнения на коне. Мужчины
- Рос Мак-Кленаган (Ирландия) – 15,533
- Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,433
- Стивен Недорошик (США) – 15,300.
В понедельник, 5 августа, Олег Верняев выступит в финале турнира по параллельным брусьям.
Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.
"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
На Олимпиаде-2024 состоялась масштабная драка с участием легенд футбола — видео.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Читайте Новини.LIVE!