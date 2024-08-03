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Верняев остался без медали после выступлений на коне — какое место занял украинец

3 августа 2024 19:34
Валерий Ковалевич - Редактор
Драма на легкоатлетическом турнире Олимпиады — какое место занял Верняев
Олег Верняев во время выступления. Фото: Reuters/Amanda Perobelli
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинец Олег Верняев не сумел завоевать медаль в упражнениях на коне на Олимпиаде-2024. Опытный легкоатлет допустил несколько ошибок в финальном турнире. 

Верняев оказался на пятом месте в итоговой турнирной таблице, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В субботу, 3 августа, на Олимпиаде в Париже прошел финал турнира по спортивной гимнастике в упражнениях на коне. Украинец Олег Верняев продемонстрировал сложную программу, но не сумел подняться на пьедестал.

Какое место занял Верняев

Украинский гимнаст выступил предпоследним и почти до конца своей программы не ошибался. Легкие помарки и серьезная конкуренция привели к тому, что Верняев не сумел завоевать медаль. С другой стороны, не все финалисты турнира сумели выполнить свою программу без падений. Украинцу это удалось. 

Олег Верняев
Финал выступления Олега Верняева. Фото: Reuters/Mike Blake

Судьи поставили Олегу Верняеву 14,966 балла. Это оказалось равносильно пятому месту. Ранее гимнаст занял 8 место в личном многоборье. 

Олимпийские игры-2024

Спортивная гимнастика. Упражнения на коне. Мужчины

  1. Рос Мак-Кленаган (Ирландия) – 15,533
  2. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,433
  3. Стивен Недорошик (США) – 15,300.

В понедельник, 5 августа, Олег Верняев выступит в финале турнира по параллельным брусьям. 

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