Вернидуб назвав гравця, який може дебютувати у збірній України

Юрій Вернидуб керує тренуванням "Кривбаса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб поділився думкою про потенційне посилення для збірної України. Він назвав футболіста криворізької команди, який може дебютувати у складі "синьо-жовтих".

Вернидуб вважає, що Реброву треба звернути увагу на одного із півзахисників "Кривбасу", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Юрій Вернидуб відзначив прогрес у грі одного зі своїх підопічних, який уже став футболістом молодіжної збірної України. Тренер сподівається, що найближчим часом цей гравець може стати в пригоді наставнику головної футбольної команди країни.

Денис Кузик працює із м'ячем. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Кого відзначив Вернидуб

На думку головного тренера "Кривбасу", у майбутньому 22-річний Денис Кузик може отримати виклик до збірної України. Футболіст уже закріпився у складі команди Унаї Мельгоси та провів за "молодіжку" декілька непоганих матчів.

Вернидуб вважає, що успішний виступ за молодіжну команду відкриває шлях до збірної, якою керує Сергій Ребров. Наставник "Кривбасу" розуміє, що це відбудеться не найближчим часом, проте він сподівається, що хавбек криворізької команди отримає шанс проявити себе у синьо-жовтій футболці.

У сезоні-2024/2025 Денис Кузик зіграв за "Кривбас" 20 матчів у всіх турнірах. Вихованець "Динамо" зробив 4 результативні передачі.

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