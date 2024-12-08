Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Вернидуб дал Реброву совет по поводу сборной Украины arrow

Вернидуб дал Реброву совет по поводу сборной Украины

8 декабря 2024 19:42
Станислав Костюк - Редактор
Вернидуб назвал игрока, который может дебютировать в сборной Украины
Юрий Вернидуб руководит тренировкой "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о потенциальном усилении для сборной Украины. Он назвал футболиста криворожской команды, который может дебютировать в составе "сине-желтых". 

Вернидуб считает, что Реброву надо обратить внимание на одного из полузащитников "Кривбасса", сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

Юрий Вернидуб отметил прогресс в игре одного из своих подопечных, который уже стал футболистом молодежной сборной Украины. Тренер надеется, что в ближайшем будущем этот игрок может пригодиться наставнику главной футбольной команды страны. 

Денис Кузык
Денис Кузык работает с мячом. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Кого отметил Вернидуб 

По мнению главного тренера "Кривбасса", в будущем 22-летний Денис Кузык может получить вызов в сборную Украины. Футболист уже закрепился в составе команды Унаи Мельгосы и провел за "молодежку" несколько неплохих матчей. 

Вернидуб считает, что успешное выступление за молодежную команду открывает путь в сборную, которой руководит Сергей Ребров. Наставник "Кривбасса" понимает, что это произойдет не в ближайшем будущем, однако он надеется, что хавбек криворожской команды получит шанс проявить себя в сине-желтой футболке. 

В сезоне 2024/2025 Денис Кузык сыграл за "Кривбасс" 20 матчей во всех турнирах. Воспитанник "Динамо" сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, главный тренер "Ворсклы" Юрия Максимов объяснил, за что на него обиделся Валерий Лобановский. 

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан назвал команду, в которой он точно никогда не будет работать. 

Жена Кахабера Каладзе молчит о событиях в Грузии и продолжает вести прибыльный бизнес в Украине. 

Фьюри раскритиковали из-за отмены долгожданного поединка, к которому уже шла подготовка. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Юрий Вернидуб

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:35 Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

19:14 В МИД объяснили, как будут строить дальнейшие отношения с Сирией

19:11 Посольство США снова предупредило о росте угрозы в Украине

18:47 На Львовщине мужчину не выпустили за границу — приговор суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:40 Выход из НАТО и добыча нефти — главное из интервью Трампа

18:30 Синоптики предупредили о холодной погоде в Одессе завтра

18:25 Цены на крупы выросли — будут ли продукты дорожать в декабре

18:21 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

19:35 Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

19:14 В МИД объяснили, как будут строить дальнейшие отношения с Сирией

19:11 Посольство США снова предупредило о росте угрозы в Украине

18:47 На Львовщине мужчину не выпустили за границу — приговор суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:40 Выход из НАТО и добыча нефти — главное из интервью Трампа

18:30 Синоптики предупредили о холодной погоде в Одессе завтра

18:25 Цены на крупы выросли — будут ли продукты дорожать в декабре

18:21 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника