Вернидуб назвал игрока, который может дебютировать в сборной Украины

Юрий Вернидуб руководит тренировкой "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о потенциальном усилении для сборной Украины. Он назвал футболиста криворожской команды, который может дебютировать в составе "сине-желтых".

Вернидуб считает, что Реброву надо обратить внимание на одного из полузащитников "Кривбасса", сообщает официальный сайт клуба.

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Юрий Вернидуб отметил прогресс в игре одного из своих подопечных, который уже стал футболистом молодежной сборной Украины. Тренер надеется, что в ближайшем будущем этот игрок может пригодиться наставнику главной футбольной команды страны.

Денис Кузык работает с мячом. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Кого отметил Вернидуб

По мнению главного тренера "Кривбасса", в будущем 22-летний Денис Кузык может получить вызов в сборную Украины. Футболист уже закрепился в составе команды Унаи Мельгосы и провел за "молодежку" несколько неплохих матчей.

Вернидуб считает, что успешное выступление за молодежную команду открывает путь в сборную, которой руководит Сергей Ребров. Наставник "Кривбасса" понимает, что это произойдет не в ближайшем будущем, однако он надеется, что хавбек криворожской команды получит шанс проявить себя в сине-желтой футболке.

В сезоне 2024/2025 Денис Кузык сыграл за "Кривбасс" 20 матчей во всех турнирах. Воспитанник "Динамо" сделал 4 результативные передачи.

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