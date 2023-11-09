Відома футболістка стала головним тренером чоловічої полтавської Ворскли

Ія Андрущак. Фото: "Ворскла"

Команду полтавської "Ворскли" U-19 очолила колишня футболістка Ія Андрущак. Для спеціалістки це буде перший досвід роботи головним тренером.

Про це повідомила пресслужба полтавської "Ворскли".

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Ія Андрущак. Фото: zaxid.net

Новий тренер

Андрущак замінила на посаді Василя Баранова, з яким команда показувала невтішні результати. "Ворскла" у турнірній таблиці посідала 12-те місце з 13 очками в активі.

36-річна спеціалістка, яка має диплом УЄФА категорії А, підписала піврічний контракт. Її дебют біля керма молодіжки відбудеться 10 листопада у матчі проти столичної "Оболоні".

Зазначимо, що чоловіча "Ворскла" U-19 стала першим місцем роботи Андрущак, яка ще навесні виступала за клуб як гравець жіночої команди.

Історія Андрущак

Новий тренер "Ворскли" народилася у російському Санкт-Петербурзі, де навчалася її мама, а дитинство та юність провела у Хмельницькому, де почала займатися футболом.

2003-го року вона дебютувала у жіночому футболі як гравець "Легенди" з Чернігова. Потім Андрущак виступала у харківському "Житлобуді-1", російських "Кубаночці" та "Зірці-2005". Останні кілька років грала в "Житлобуді-2", який став жіночою "Ворсклою".

Андрущак вигравала п'ять чемпіонатів України, 10 кубків країни, по два чемпіонства та кубки в Росії.

За жіночу збірну України Андрущак забила два м'ячі у 58 матчах.

Зазначимо, що у 2017 році Ія була послом фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся в Києві на НСК "Олімпійський".

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