Військових відновлюють після передової спортивними тренуваннями та єнотами
Гвардійці 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України регулярно проходять моральне-емоційне розвантаження завдяки участі у спортивних та культурно-масових заходах. Традиційно на зустріч військовослужбовцям йдуть різні патріотичні та волонтерські організації.
Подробиці заходів у матеріалі Новини.LIVE.
Цього разу умови для тренування нацгвардійцям надали Одеські обласні Федерації ММА, боксу та кікбоксингу К1, клуб "Академія боксу" та Національний університет "Одеська юридична академія".
"Для нас дуже важливий подвиг, який роблять наші захисники. Ми робимо все можливе, щоб їх відновити та реабілітувати. Саме завдяки спорту це можливо й ми раді долучитися до такого руху", — сказав президент Федерації кікбоксингу К1 в Одеській області Валентин Федоров.
З бійцями позаймався головний тренер Одеської області з ММА, який підготував чимало професійних спортсменів, призерів та переможців міжнародних змагань, віцепрезидент Федерації ММА в Одеській області, Руслан Гасанов.
Майстер спорту міжнародного класу провів для військових загальну розминку, а потім показав різні корисні вправи та технічні елементи, ударні та у боротьбі в партері, а також больові прийоми. Гвардійці отримали позитивні емоції та важливе фізичне розвантаження.
Єноти допомагають військовим
Також бійці відвідали Будинок Єнотів, де окрім традиційних "мешканців" несподівано зустріли дикобразів та сов. Спілкування з тваринами особливо йде на користь та створює гарний настрій у захисників.
Такі заходи для гвардійців проводяться регулярно, окрім того, бійці відвідують різні змагання, як глядачі та отримують додаткове розвантаження для більш ефективного несення служби.
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