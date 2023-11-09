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Військових відновлюють після передової спортивними тренуваннями та єнотами

9 листопада 2023 22:44
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Військових відновлюють після передової спортивними тренуваннями та єнотами
Руслан Гасанов проводить тренування в Академії боксу. Фото: Дмитро Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гвардійці 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України регулярно проходять моральне-емоційне розвантаження завдяки участі у спортивних та культурно-масових заходах. Традиційно на зустріч військовослужбовцям йдуть різні патріотичні та волонтерські організації. 

Подробиці заходів у матеріалі Новини.LIVE.

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Цього разу умови для тренування нацгвардійцям надали Одеські обласні Федерації ММА, боксу та кікбоксингу К1, клуб "Академія боксу" та Національний університет "Одеська юридична академія".

ММА
Тренування військових. Фото: Дмитро Богомолов

"Для нас дуже важливий подвиг, який роблять наші захисники. Ми робимо все можливе, щоб їх відновити та реабілітувати. Саме завдяки спорту це можливо й ми раді долучитися до такого руху", — сказав президент Федерації кікбоксингу К1 в Одеській області Валентин Федоров.

ММА
Руслан Гасанов та Валентин Федоров

З бійцями позаймався головний тренер Одеської області з ММА, який підготував чимало професійних спортсменів, призерів та переможців міжнародних змагань, віцепрезидент Федерації ММА в Одеській області, Руслан Гасанов. 

ММА
Гасанов та гвардійці. Фото: Дмитро Богомолов

Майстер спорту міжнародного класу провів для військових загальну розминку, а потім показав різні корисні вправи та технічні елементи, ударні та у боротьбі в партері, а також больові прийоми. Гвардійці отримали позитивні емоції та важливе фізичне розвантаження.

Єноти допомагають військовим

Також бійці відвідали Будинок Єнотів, де окрім традиційних "мешканців" несподівано зустріли дикобразів та сов. Спілкування з тваринами особливо йде на користь та створює гарний настрій у захисників.

ММА
Військовий та єнот. Фото: Олексій Тищенко

Такі заходи для гвардійців проводяться регулярно, окрім того, бійці відвідують різні змагання, як глядачі та отримують додаткове розвантаження для більш ефективного несення служби.   

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