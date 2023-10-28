В Одесі відбувся благодійний забіг, присвячений ветеранам війни

Діти на старті. Фото: НГУ

В одеському Парку Шевченка відбувся масовий благодійний забіг "Шлях ветерана 1.0 Єдність та Вдячність", присвячений ветеранам війни. Участь у заході взяли понад 100 учасників, ветеранів, військових, людей з особливими можливостями та дітей.

Кожен переможець забігу, а переміг кожен учасник, отримав "переможне яблуко", передає Новини.LIVE.

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Організатором виступила громадська організація "Національне об’єднання вільних та амбітних (НОВА)" та комунальна установа “Сервісний офіс “Хаб Ветеран”.

Гвардійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського. Фото: НГУ

Взяли участь в забігу гвардійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, а також Федерації боксу та ММА в Одеській області.

"Переможне яблуко" чекало на кожного

На старт вийшли бійці Сил оборони України, які отримали поранення під час бойових дій. Цей захід провели для об’єднання почесних ветеранів та жителів міста Одеси, включаючи дітей та молодь. Повага до захисників не знає вікових меж.

Волонтери. Фото: НГУ

У забігу не було розподілення на місця, переможцем став кожен учасник. Усі отримали символічні “переможні яблука”, а музикально супроводжував свято духовий оркестр театру ім. Саліка.

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