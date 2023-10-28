В Одессе прошел благотворительный забег, посвященный ветеранам войны

Дети на старте. Фото: НГУ

В одесском Парке Шевченко прошел массовый благотворительный забег "Путь ветерана 1.0 Единство и Благодарность", посвященный ветеранам войны . В мероприятии приняли участие более 100 участников, ветеранов, военных, людей с особыми возможностями и детей.

Каждый победитель забега, а победил каждый участник, получил победное яблоко, передает Новости.LIVE.

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Организатором выступила общественная организация "Национальное объединение свободных и амбициозных (НОВА)" и коммунальное учреждение "Сервисный офис "Хаб Ветеран".

Гвардейцы 11-й бригады им. М. Грушевского. Фото: НГУ

Приняли участие в забеге гвардейцы 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также Федерации бокса и ММА в Одесской области.

"Победное яблоко" ждало каждого

На старт вышли бойцы Сил обороны Украины, получившие ранения во время боевых действий. Мероприятие было проведено для объединения почетных ветеранов и жителей города Одессы, включая детей и молодежь. Уважение защитников не знает возрастных границ.

Волонтеры. Фото: НГУ

В забеге не было распределения по местам, победителем стал каждый участник. Все получили символические победные яблоки, а музыкально сопровождал праздник духовой оркестр театра им. Солико.

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