В Одессе прошел благотворительный забег, посвященный ветеранам войны
В одесском Парке Шевченко прошел массовый благотворительный забег "Путь ветерана 1.0 Единство и Благодарность", посвященный ветеранам войны . В мероприятии приняли участие более 100 участников, ветеранов, военных, людей с особыми возможностями и детей.
Каждый победитель забега, а победил каждый участник, получил победное яблоко, передает Новости.LIVE.
Организатором выступила общественная организация "Национальное объединение свободных и амбициозных (НОВА)" и коммунальное учреждение "Сервисный офис "Хаб Ветеран".
Приняли участие в забеге гвардейцы 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также Федерации бокса и ММА в Одесской области.
"Победное яблоко" ждало каждого
На старт вышли бойцы Сил обороны Украины, получившие ранения во время боевых действий. Мероприятие было проведено для объединения почетных ветеранов и жителей города Одессы, включая детей и молодежь. Уважение защитников не знает возрастных границ.
В забеге не было распределения по местам, победителем стал каждый участник. Все получили символические победные яблоки, а музыкально сопровождал праздник духовой оркестр театра им. Солико.
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