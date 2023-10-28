Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Одессе прошел благотворительный забег, посвященный ветеранам войны arrow

В Одессе прошел благотворительный забег, посвященный ветеранам войны

28 октября 2023 18:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Одессе прошел благотворительный забег, посвященный ветеранам войны
Дети на старте. Фото: НГУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В одесском Парке Шевченко прошел массовый благотворительный забег "Путь ветерана 1.0 Единство и Благодарность", посвященный ветеранам войны . В мероприятии приняли участие более 100 участников, ветеранов, военных, людей с особыми возможностями и детей.

Каждый победитель забега, а победил каждый участник, получил победное яблоко, передает Новости.LIVE.

Читайте также:

Организатором выступила общественная организация "Национальное объединение свободных и амбициозных (НОВА)" и коммунальное учреждение "Сервисный офис "Хаб Ветеран".

НГУ
Гвардейцы 11-й бригады им. М. Грушевского. Фото: НГУ

Приняли участие в забеге гвардейцы 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также Федерации бокса и ММА в Одесской области.

"Победное яблоко" ждало каждого

На старт вышли бойцы Сил обороны Украины, получившие ранения во время боевых действий. Мероприятие было проведено для объединения почетных ветеранов и жителей города Одессы, включая детей и молодежь. Уважение защитников не знает возрастных границ.

забег
Волонтеры. Фото: НГУ

В забеге не было распределения по местам, победителем стал каждый участник. Все получили символические победные яблоки, а музыкально сопровождал праздник духовой оркестр театра им. Солико.

Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии.

Клопп очень поругался с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля".

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме