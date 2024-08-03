Зоря продасть Батагова та підпише двох гравців з іншої команди УПЛ

Футболісти "Зорі" на передсезонному зборі. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Луганська "Зоря" активно працює на літньому трансферному ринку. Український клуб готує одразу два переходи футболістів.

Один із гравців "Зорі" залишить команду і підпише контракт із турецьким клубом, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Керівництво "Зорі" отримало пропозицію щодо захисника Арсенія Батагова. У послугах 22-річного футболіста зацікавлений "Трабзонспор". Клуби вже ведуть переговори про трансфер футболіста, який виступав за юнацьку та молодіжні збірні України, а також брав участь у матчах Олімпіади-2024.

Арсен Батагов у збірній України. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Батагов є вихованцем харківського футболу, але з 2017 до 2022 року він перебував у системі "Дніпра-1". Очікується, що перехід перспективного футболіста відбудеться найближчим часом.

Кого підпише "Зоря"

Водночас луганський клуб збирається підписати одразу двох футболістів "Минаю", який проведе сезон 2024/2025 у Першій лізі. Гравцями "Зорі" стануть Тимур Кораблін та Владислав Вакула. Луганський клуб заплатить за цих футболістів 200 тисяч доларів.

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