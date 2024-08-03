Заря продаст Батагова и подпишет двух игроков из другой команды УПЛ

Футболисты "Зари" на предсезонном сборе. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Луганская "Заря" активно работает на летнем трансферном рынке. Украинский клуб готовит сразу два перехода футболистов.

Один из игроков "Зари" покинет команду и подпишет контракт с турецким клубом, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Руководство "Зари" получило предложение по защитнику Арсению Батагова. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован "Трабзонспор". Клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста, который выступал за юношеский и молодежные сборные Украины, а также участвовал в матчах Олимпиады-2024.

Арсен Батагов в сборной Украины. Фото: instagram.com/arsenii_batagov/

Батагов является воспитанником харьковского футбола, но с 2017 по 2022 годы он находился в системе "Днепра-1". Ожидается, что переход перспективного футболиста состоится в ближайшее время.

Кого подпишет "Заря"

Одновременно с этим луганский клуб собирается подписать сразу двух футболистов "Миная", который проведет сезон 2024/2025 в Первой лиге. Игроками "Зари" станут Тимур Кораблин и Владислав Вакула. Луганский клуб заплатит за этих футболистов 200 тысяч долларов.

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