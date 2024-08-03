Заря продаст Батагова и подпишет двух игроков из другой команды УПЛ

Заря продает игрока сборной Украины и берет двух новичков — о ком речь
Луганская "Заря" активно работает на летнем трансферном рынке. Украинский клуб готовит сразу два перехода футболистов.
Один из игроков "Зари" покинет команду и подпишет контракт с турецким клубом, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Руководство "Зари" получило предложение по защитнику Арсению Батагова. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован "Трабзонспор". Клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста, который выступал за юношеский и молодежные сборные Украины, а также участвовал в матчах Олимпиады-2024.
Батагов является воспитанником харьковского футбола, но с 2017 по 2022 годы он находился в системе "Днепра-1". Ожидается, что переход перспективного футболиста состоится в ближайшее время.
Кого подпишет "Заря"
Одновременно с этим луганский клуб собирается подписать сразу двух футболистов "Миная", который проведет сезон 2024/2025 в Первой лиге. Игроками "Зари" станут Тимур Кораблин и Владислав Вакула. Луганский клуб заплатит за этих футболистов 200 тысяч долларов.
Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.
"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
На Олимпиаде-2024 состоялась масштабная драка с участием легенд футбола — видео.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Читайте Новини.LIVE!