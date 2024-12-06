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Агент Судакова заговорив про трансфер гравця до іншого клубу

6 грудня 2024 16:45
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков готується до трансферу із Шахтаря — що відомо
Георгій Судаков святкує гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається в центрі уваги команд із декількох європейських чемпіонатів. Агент футболіста Вадим Шаблій пояснив, коли гравець переїде до Європи.

Судаков готовий залишити "Шахтар" будь-якої миті, повідомив Шаблій в інтерв'ю The Standard.

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Футболіст збірної України Георгій Судаков залишається одним із гравців "Шахтаря", яким цікавляться в Європі. Якщо раніше йшлося про клуби із чемпіонату Італії, то тепер до них додалися англійські гранди.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Коли Судаков піде з "Шахтаря"

Вадим Шаблій назвав причину, що змушує європейські гранди звертати увагу на вихованця "гірників". Йдеться не лише про талант Судакова, а й про прогрес футболіста, який триває й досі. За словами агента, півзахисник не знизив вимог до себе та поступово виходить на новий ігровий рівень.

"Упевнений, що коли ми всі будемо готові рухатися далі, Георгій перейде до топклубу. У житті все відбувається вчасно — і ми, й "Шахтар", і сам гравець відкриті до пропозицій. Скоро ми зможемо побачити Судакова у складі гранду європейського футболу", — заявив Шаблій.

У сезоні 2024/2025 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 20 поєдинків у всіх турнірах. Він записав на свій рахунок 8 м'ячів та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, львівські "Карпати" можуть посилити склад одним із футболістів київського "Динамо".

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков

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