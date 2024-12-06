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Агент Судакова заговорил про трансфер игрока в другой клуб

6 декабря 2024 16:45
Станислав Костюк - Редактор
Судаков готовится к уходу из Шахтера — что известно
Георгий Судаков празднует гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается в центре внимания команд из нескольких европейских чемпионатов. Агент футболиста Вадим Шаблий объяснил, когда игрок переедет в Европу. 

Судаков готов покинуть "Шахтер" в любой момент, сообщил Шаблий в интервью The Standard

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Футболист сборной Украины Георгий Судаков остается одним из игроков "Шахтера", которым интересуются в Европе. Если раньше речь шла о клубах из чемпионата Италии, то теперь к ним добавились английские гранды. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Когда Судаков уйдет из "Шахтера" 

Вадим Шаблий назвал причину, которая заставляет европейские гранды обращать внимание на воспитанника "горняков". Речь идет не только о таланте Судакова, но и о прогрессе футболиста, который продолжается до сих пор. По словам агента, полузащитник не снизил требований к себе и постепенно выходит на новый игровой уровень. 

"Уверен, что когда мы все будем готовы двигаться дальше, Георгий перейдет в топ-клуб. В жизни все происходит вовремя — и мы, и "Шахтер", и сам игрок открыты к предложениям. Скоро мы сможем увидеть Судакова в составе гранда европейского футбола", — заявил Шаблий. 

В сезоне 2024/2025 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 20 поединков во всех турнирах. Он записал на свой счет 8 мячей и 4 результативные передачи. 

Напомним, львовские "Карпаты" могут усилить состав одним из футболистов киевского "Динамо". 

Виталий Миколенко оказался на грани ухода из "Эвертона" из-за интереса итальянского клуба. 

Мюнхенская "Бавария" попытается подписать одного из лидеров сборной Украины во время ближайшего трансферного окна. 

Мохаммед Салах определился со своим будущим и позволил своему другу публично об этом объявить. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков

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