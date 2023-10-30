"Аякс" на "дні футболу" — букмекери відкрили ставки на їхній виліт
У найсильнішому дивізіоні чемпіонату Нідерландів з'явився несподіваний аутсайдер. На останньому місці опинився титулований амстердамський "Аякс".
Саме з цієї причини місцеві букмекери відкрили ставки на виліт клубу з Ередивізії, повідомило джерело.
Крах "Аякса" у Нідерландах
В Ередивізії "Аякс" за вісім турів програв чотири матчі, зіграв у дві нічиї та лише один раз виграв. Такі результати спричинили останнє місце у турнірній таблиці. Цікаво, що 18 позицію клуб зайняв після поразки в крайньому турі від принципового суперника — ПСВ (2:5).
Окрім провалу в чемпіонаті Нідерландів, "Аякс" зараз посідає останнє місце у групі Ліги Європи.
Не допомогло покращити результати й звільнення головного тренера Моріса Стейна.
Через таку ситуацію з "Аяксом" букмекери в Нідерландах вперше почали приймати ставки на пониження клубу до другого дивізіону. Коефіцієнт на це — 100.00. Цікаво, що ставки на чемпіонство клубу цього сезону вперше більші ніж за виліт — 125.00.
Додамо, що молодіжна команда "Аякса" грає у другому дивізіоні Нідерландів і також посідає там останнє місце.
Зазначимо, що "Аякс" за свою історію чотири рази вигравав Кубок Європейських чемпіонів та Лігу чемпіонів, тричі перемагав у Суперкубку УЄФА, один раз у Кубку УЄФА. Клуб є 36-разовим чемпіоном Нідерландів, 20 разів перемагав у національному Кубку та дев'ять у Суперкубку.
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