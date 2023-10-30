"Аякс" на "дне футбола" — букмекеры открыли ставки на их вылет

"Аякс" впервые в истории оказался на дне. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

В наисильнейшем дивизионе чемпионата Нидерландов появился неожиданный аутсайдер. На последнем месте оказался титулованный амстердамский "Аякс".

Именно по этой причине местные букмекеры открыли ставки на вылет клуба из Эредивизии, сообщил источник.

Читайте также:

Крах "Аякса" в Нидерландах

В Эредивизии "Аякс" за восемь туров проиграл четыре матча, сыграл в две ничьи и лишь один раз выиграл. Такие результаты привели к последнему месту в турнирной таблице. Интересно, что 18-ю позицию клуб занял после поражения в крайнем туре от принципиального соперника — ПСВ (2:5).

Кроме провала в чемпионате Нидерландов, "Аякс" сейчас занимает последнее место в группе Лиги Европы.

Не помогло улучшить результаты и увольнение главного тренера Мориса Стейна.

Из-за такой ситуации с "Аяксом" букмекеры в Нидерландах впервые начали принимать ставки на понижение клуба во второй дивизион. Коэффициент на это — 100.00. Интересно, что ставки на чемпионство клуба в этом сезоне впервые больше, чем за вылет — 125.00.

Интересно, что молодежная команда "Аякса" играет во втором дивизионе Нидерландов и также занимает там последнее место.

Отметим, что "Аякс" за свою историю четырежды выигрывал Кубок Европейских чемпионов и Лигу чемпионов, трижды побеждал в Суперкубке УЕФА, один раз в Кубке УЕФА. Клуб является 36-кратным чемпионом Нидерландов, 20 раз побеждал в национальном Кубке и девять в Суперкубке.

Напомним, Бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Яремчук чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину.

Жена Криштиану Роналду вышла на поле в тесных джинсах и вызвала восхищение болельщиков.

Сегодня пройдет церемония "Золотой мяч 2023" — где и когда смотреть награждение.

Усик может отобрать у Фюрера пояс WBC даже без боя — о чем идет речь.

Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб несмотря на страх играть в Украине.