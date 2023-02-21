Осімхен, Кварацхелія та Коло Муані зіграють з перших хвилин поєдинку

У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів німецький "Айнтрахт" приймає у Франкфурті італійський "Наполі".

Тренер команд вже назвали стартові склади на єврокубковий поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.

Олівер Глазнер та Лучано Спаллетті виставили на матч максимально бойові склади. Для обох команд жереб представив унікальний шанс вперше в історії пробитися до чвертьфіналу єврокубкового турніру. Враховуючи, що "Айнтрахт" взагалі проводить перший сезон у Лізі чемпіонів, на кону справді стоїть історичний успіх.

І німці, і італійці мають бомбардири, які можуть вирішити результат протистояння на користь своїх команд. Колу Муані з "Айнтрахту", Віктор Осімхен та Хвіча Кварацхелія з "Наполі" справно забивають та роблять результативні передачі майже у кожному поєдинку. Чекаємо на цікавий матч.

Стартові склади команд

"Айнтрахт": Трапп (капітан) — Тута, Яхіч, Н'Діка — Бута, Камада, Соу, Макс — Ліннстрем, Коло Муані, Гетце.

Тренер: Олівер Глазнер.

"Наполі": Мерет — Ді Лоренцо (капітан), Ррахмані, Кім, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зеліньскі — Лосано, Осімхен, Кварацхелія.

Тренер: Лучано Спаллетті.

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