"Айнтрахт" проти "Наполі" у 1/8 Ліги чемпіонів: відомі стартові склади команд
У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів німецький "Айнтрахт" приймає у Франкфурті італійський "Наполі".
Тренер команд вже назвали стартові склади на єврокубковий поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.
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Олівер Глазнер та Лучано Спаллетті виставили на матч максимально бойові склади. Для обох команд жереб представив унікальний шанс вперше в історії пробитися до чвертьфіналу єврокубкового турніру. Враховуючи, що "Айнтрахт" взагалі проводить перший сезон у Лізі чемпіонів, на кону справді стоїть історичний успіх.
Красиві голи "Наполі" у #ЛігаЧемпіонів 🍿— УЄФА (@UEFAcom_ua) February 21, 2023
Який тобі найбільше подобається? 🤔 pic.twitter.com/rMru0tlEBo
І німці, і італійці мають бомбардири, які можуть вирішити результат протистояння на користь своїх команд. Колу Муані з "Айнтрахту", Віктор Осімхен та Хвіча Кварацхелія з "Наполі" справно забивають та роблять результативні передачі майже у кожному поєдинку. Чекаємо на цікавий матч.
Стартові склади команд
"Айнтрахт": Трапп (капітан) — Тута, Яхіч, Н'Діка — Бута, Камада, Соу, Макс — Ліннстрем, Коло Муані, Гетце.
Тренер: Олівер Глазнер.
"Наполі": Мерет — Ді Лоренцо (капітан), Ррахмані, Кім, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зеліньскі — Лосано, Осімхен, Кварацхелія.
Тренер: Лучано Спаллетті.
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