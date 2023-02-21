"Айнтрахт" против "Наполи" в 1/8 Лиги чемпионов: известны стартовые составы команд

Осимхен, Кварацхелия и Коло Муани сыграют с первых минут поединка

В первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов немецкий "Айнтрахт" принимает во Франкфурте итальянский "Наполи".

Тренер команд уже назвали стартовые составы на еврокубковый поединок, сообщают Новини.LIVE.

Оливер Глазнер и Лучано Спаллетти выставили на матч максимально боевые составы. Для обеих команд жребий представил уникальный шанс впервые в истории пробиться в четвертьфинал еврокубкового турнира. Учитывая, что "Айнтрахт" вообще проводит первый сезон в Лиге чемпионов, на кону действительно стоит исторический успех.

Красивые голы "Наполи" в #ЛигаЧемпионов 🍿



Какой тебе нравится больше всего? 🤔 pic.twitter.com/rMru0tlEBo — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 21, 2023

И у немцев, и у итальянцев есть бомбардиры, которые могут решить исход противостояния в пользу своих команд. Колу Муани из "Айнтрахта", Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия из "Наполи" исправно забивают и делают результативные передачи почти в каждом поединке. Ждем интересный матч.

Стартовые составы команд

"Айнтрахт": Трапп (капитан) — Тута, Яхич, Н'Дика — Бута, Камада, Соу, Макс — Линнстрем, Коло Муани, Гетце.

Тренер: Оливер Глазнер.

"Наполи": Мерет — Ди Лоренцо (капитан), Ррахмани, Ким, Оливера — Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски — Лосано, Осимхен, Кварацхелия.

Тренер: Лучано Спаллетти.

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