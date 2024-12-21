Сабо пояснив, чому Ахметов має звільнити Пушича

Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Екснаставник збірної України з футболу Йожеф Сабо закликав власника донецького "Шахтаря" Ріната Ахметова до рішучих змін. Експерт упевнений, що "гірники" мають призначити нового головного тренера.

"Шахтар" не зможе досягти прогресу в грі та результатах за нинішнього наставника, заявив Сабо для SportNews.

Читайте також:

Чинні чемпіони України завершили першу половину нинішнього сезону в УПЛ лише на третій сходинці. У Лізі чемпіонів справи у команди йдуть ще гірше. "Гірники" набрали лише чотири бали у шести матчах.

Йожеф Сабо наполягає на радикальних змінах у донецькій команді. На думку експерта, Рінат Ахметов вже цієї зими має відправити у відставку Марино Пушича. Сабо не вірить, що цей фахівець зможе виправити ситуацію у команді.

Даріо Срна перед грою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може замінити Пушича

Офіційно "Шахтар" неодноразово заявляв про підтримку нинішнього головного тренера команди. Маріно Пушич може самостійно подати у відставку, але його не мають наміру звільняти всупереч бажанню наставника.

Однак чутки стверджують, що у разі відходу тренера його може замінити нинішній спортивний директор клубу Дарійо Срна, тренер молодіжної команди Олексій Бєлік чи інший іноземний наставник.

Нагадаємо, легендарний футболіст Челсі розповів, що чекає на Михайла Мудрика в майбутньому.

Колишній футболіст "Динамо" грає за кордоном та спілкується з гравцями збірної Росії.

Артем Мілевський розкритикував Владислава Ваната через поведінку молодого футболіста.

Збірна України може зіткнутися з проблемами через поведінку одного з недавніх дебютантів.