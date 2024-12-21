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Ахметову порадили звільнити Пушича — що відомо

21 грудня 2024 21:51
Станіслав Костюк - Редактор
Сабо пояснив, чому Ахметов має звільнити Пушича
Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Екснаставник збірної України з футболу Йожеф Сабо закликав власника донецького "Шахтаря" Ріната Ахметова до рішучих змін. Експерт упевнений, що "гірники" мають призначити нового головного тренера.

"Шахтар" не зможе досягти прогресу в грі та результатах за нинішнього наставника, заявив Сабо для SportNews.

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Йожеф Сабо наполягає на радикальних змінах у донецькій команді. На думку експерта, Рінат Ахметов вже цієї зими має відправити у відставку Марино Пушича. Сабо не вірить, що цей фахівець зможе виправити ситуацію у команді.

Даріо Срна
Даріо Срна перед грою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може замінити Пушича

Офіційно "Шахтар" неодноразово заявляв про підтримку нинішнього головного тренера команди. Маріно Пушич може самостійно подати у відставку, але його не мають наміру звільняти всупереч бажанню наставника.

Однак чутки стверджують, що у разі відходу тренера його може замінити нинішній спортивний директор клубу Дарійо Срна, тренер молодіжної команди Олексій Бєлік чи інший іноземний наставник.

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спорт футбол ФК Шахтар тренер Маріно Пушич Йожеф Сабо

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