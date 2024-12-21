Сабо объяснил, почему Ахметов должен уволить Пушича

Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Экс-наставник сборной Украины по футболу Йожеф Сабо призвал владельца донецкого "Шахтера" Рината Ахметова к решительным переменам. Эксперт уверен, что "горняки" должны назначить нового главного тренера.

"Шахтер" не сможет добиться прогресса в игре и результатах при нынешнем наставнике, заявил Сабо для SportNews.

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Йожеф Сабо настаивает на радикальных изменениях в донецкой команде. По мнению эксперта, Ринат Ахметов уже этой зимой должен отправить в отставку Марино Пушича. Сабо не верит, что этот специалист сможет исправить ситуацию в команде.

Дарио Срна перед игрой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может заменить Пушича

Официально "Шахтер" неоднократно заявлял о поддержке нынешнего главного тренера команды. Марино Пушич может самостоятельно подать в отставку, но его не собираются увольнять против желания наставника.

Однако слухи утверждают, что в случае ухода тренера его может заменить нынешний спортивный директор клуба Дарио Срна, тренер молодежной команды Алексей Белик или другой иностранный наставник.

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