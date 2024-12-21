Сабо объяснил, почему Ахметов должен уволить Пушича

Ахметову посоветовали уволить Пушича — что известно
Экс-наставник сборной Украины по футболу Йожеф Сабо призвал владельца донецкого "Шахтера" Рината Ахметова к решительным переменам. Эксперт уверен, что "горняки" должны назначить нового главного тренера.
"Шахтер" не сможет добиться прогресса в игре и результатах при нынешнем наставнике, заявил Сабо для SportNews.
Действующие чемпионы Украины завершили первую половину нынешнего сезона в УПЛ только на третьей строчке. В Лиге чемпионов дела у команды идут еще хуже. "Горняки" набрали только четыре балла в шести матчах.
Йожеф Сабо настаивает на радикальных изменениях в донецкой команде. По мнению эксперта, Ринат Ахметов уже этой зимой должен отправить в отставку Марино Пушича. Сабо не верит, что этот специалист сможет исправить ситуацию в команде.
Кто может заменить Пушича
Официально "Шахтер" неоднократно заявлял о поддержке нынешнего главного тренера команды. Марино Пушич может самостоятельно подать в отставку, но его не собираются увольнять против желания наставника.
Однако слухи утверждают, что в случае ухода тренера его может заменить нынешний спортивный директор клуба Дарио Срна, тренер молодежной команды Алексей Белик или другой иностранный наставник.
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