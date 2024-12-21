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Ахметову посоветовали уволить Пушича — что известно

21 декабря 2024 21:51
Станислав Костюк - Редактор
Сабо объяснил, почему Ахметов должен уволить Пушича
Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Экс-наставник сборной Украины по футболу Йожеф Сабо призвал владельца донецкого "Шахтера" Рината Ахметова к решительным переменам. Эксперт уверен, что "горняки" должны назначить нового главного тренера. 

"Шахтер" не сможет добиться прогресса в игре и результатах при нынешнем наставнике, заявил Сабо для SportNews

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Действующие чемпионы Украины завершили первую половину нынешнего сезона в УПЛ только на третьей строчке. В Лиге чемпионов дела у команды идут еще хуже. "Горняки" набрали только четыре балла в шести матчах. 

Йожеф Сабо настаивает на радикальных изменениях в донецкой команде. По мнению эксперта, Ринат Ахметов уже этой зимой должен отправить в отставку Марино Пушича. Сабо не верит, что этот специалист сможет исправить ситуацию в команде. 

Дарио Срна
Дарио Срна перед игрой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может заменить Пушича 

Официально "Шахтер" неоднократно заявлял о поддержке нынешнего главного тренера команды. Марино Пушич может самостоятельно подать в отставку, но его не собираются увольнять против желания наставника. 

Однако слухи утверждают, что в случае ухода тренера его может заменить нынешний спортивный директор клуба Дарио Срна, тренер молодежной команды Алексей Белик или другой иностранный наставник. 

Напомним, легендарный футболист Челси рассказал, что ждет Михаила Мудрика в будущем. 

Бывший футболист "Динамо" играет за границей и общается с игроками сборной России. 

Артем Милевский раскритиковал Владислава Ваната из-за поведения молодого футболиста. 

Сборная Украины может столкнуться с проблемами из-за поведения одного из недавних дебютантов.

спорт футбол ФК Шахтер тренер Марино Пушич Йожеф Сабо

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