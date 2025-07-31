Луїс Енріке може перейти в Аль-Наср за величезні гроші

Луїс Енріке в "Зеніті". Фото: instagram.com/luizhenrique_07/

Бразильський нападник "Зеніту" Луїс Енріке може вирушити до Саудівської Аравії. "Аль-Наср" запропонував за 24-річного гравця 70 млн.

Ця сума, яка більш ніж удвічі перевищує ту, за яку футболіст був куплений у "Ботафого" в січні 2024 року, повідомив інсайдер Жорже Нікола.

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За 2025 цей рік Луїс Енріке провів 15 матчів, забив два голи та зробив три результативні передачі. Його контракт із "Зенітом" розрахований до 2028 року з можливістю продовження ще на сезон. До Росії він грав за "Флуміненсе" та "Бетіс".

Луїс Енріке у збірній Бразилії. Фото: instagram.com/luizhenrique_07/

"Аль-Наср" хоче викупити контракт бразильця

На тлі інформації про можливий трансфер керівництво "Зеніту" заявляє, що жодних пропозицій від "Аль-Насра" не отримувало. Таку заяву дав голова правління пітерського клубу Олександр Медведєв.

Війна, санкції, токсичність Росії у світовому спорті - ні для кого не секрет. Але все це не заважає "Аль-Насру" вступати в потенційні переговори з представником країни-агресора, а самому "Зеніту" роздмухувати ціну на Луїса Енріке через вкидання в пресі.

Нагадаємо, одна з найкращих легкоатлеток світу Нікола Оліслагерс знайшла спосіб повернутися на вершину у стрибках у висоту.

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