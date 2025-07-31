Луїс Енріке може перейти в Аль-Наср за величезні гроші

Аль-Наср пропонує російському клубу 70 млн євро
Бразильський нападник "Зеніту" Луїс Енріке може вирушити до Саудівської Аравії. "Аль-Наср" запропонував за 24-річного гравця 70 млн.
Ця сума, яка більш ніж удвічі перевищує ту, за яку футболіст був куплений у "Ботафого" в січні 2024 року, повідомив інсайдер Жорже Нікола.
За 2025 цей рік Луїс Енріке провів 15 матчів, забив два голи та зробив три результативні передачі. Його контракт із "Зенітом" розрахований до 2028 року з можливістю продовження ще на сезон. До Росії він грав за "Флуміненсе" та "Бетіс".
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На тлі інформації про можливий трансфер керівництво "Зеніту" заявляє, що жодних пропозицій від "Аль-Насра" не отримувало. Таку заяву дав голова правління пітерського клубу Олександр Медведєв.
Війна, санкції, токсичність Росії у світовому спорті - ні для кого не секрет. Але все це не заважає "Аль-Насру" вступати в потенційні переговори з представником країни-агресора, а самому "Зеніту" роздмухувати ціну на Луїса Енріке через вкидання в пресі.
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