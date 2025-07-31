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Главная Спорт Аль-Наср предлагает российскому клубу 70 млн евро

Аль-Наср предлагает российскому клубу 70 млн евро

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Дата публикации 31 июля 2025 11:37
Луис Энрике может перейти в Аль-Наср за огромные деньги
Луис Энрике в "Зените". Фото: instagram.com/luizhenrique_07/

Бразильский нападающий "Зенита" Луис Энрике может отправиться в Саудовскую Аравию. "Аль-Наср" предложил за 24-летнего игрока 70 млн. 

Эта сумма, которая более чем вдвое превышает ту, за которую футболист был куплен у "Ботафого" в январе 2024 года, сообщил инсайдер Жорже Никола.

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За 2025 этот год Луис Энрике провел 15 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2028 года с возможностью продления ещё на сезон. До России он играл за "Флуминенсе" и "Бетис". 

Луис Энрике
Луис Энрике в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/luizhenrique_07/

"Аль-Наср" хочет выкупить контракт бразильца

На фоне информации о возможном трансфере руководство "Зенита" заявляет, что никаких предложений от "Аль-Насра" не получало. Такое заявление дал председатель правления питерского клуба Александр Медведев.

Война, санкции, токсичность России в мировом спорте — ни для кого не секрет. Но все это не мешает "Аль-Насру" вступать в потенциальные переговоры с представителем страны-агрессора, а самому "Зениту" раздувать цену на Луиса Энрике через вбросы в прессе. 

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спорт футбол Футбол трансферы Луис Энрике Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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