Алаба отримав важку травму та пропустить Євро-2024

Давид Алаба у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тренерський штаб мадридського "Реала" втратив третього футболіста за сезон. Універсальний захисник Давид Алаба нескоро зможе вийти на поле через травму.

Алаба пропустить чемпіонат Європи-2024, повідомляє Marca.

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Давид Алаба залишає поле через пошкодження. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тяжка травма Алаби

Захисник "Реала" та збірної Австрії Давид Алаба на 34-й хвилині поєдинку у боротьбі з Жераром Морено травмував ліву ногу і був змушений залишити поле. Згодом 31-річний австрієць пройшов поглиблене медичне обстеження. Воно показало, що Алаба отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Найближчим часом футболіст "Реала" перенесе операцію. Термін відновлення захисника становитиме понад пів року. Це означає, що Давид Алаба не допоможе збірній Австрії на Євро-2024.

Австрієць став третім футболістом "Реала", який "порвав хрести" цього сезону. Раніше аналогічні травми отримали голкіпер Тібо Куртуа та захисник Едер Мілітао.

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