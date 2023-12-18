Алаба получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024
Тренерский штаб мадридского "Реала" потерял третьего футболиста за сезон. Универсальный защитник Давид Алаба нескоро сможет выйти на поле из-за травмы.
Алаба пропустит чемпионат Европы-2024, сообщает Marca.
В матче 17-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" разгромил "Вильярреал" со счетом 4:1. Радость победы для "бланкос" оказалась омрачена травмой ведущего игрока.
Тяжелая травма Алабы
Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба на 34-й минуте поединка в борьбе с Жераром Морено травмировал левую ногу и был вынужден покинуть поле. Позже 31-летний австриец прошел углубленное медицинское обследование. Оно показало, что Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В ближайшее время футболист "Реала" перенесет операцию. Срок восстановления защитника составит более полугода. Это означает, что Давид Алаба не поможет сборной Австрии на Евро-2024.
Австриец стал третьим футболистом "Реала", который "порвал кресты" в нынешнем сезоне. Ранее аналогичные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
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