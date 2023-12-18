Алаба получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024

Давид Алаба в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тренерский штаб мадридского "Реала" потерял третьего футболиста за сезон. Универсальный защитник Давид Алаба нескоро сможет выйти на поле из-за травмы.

Алаба пропустит чемпионат Европы-2024, сообщает Marca.

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Давид Алаба покидает поле из-за повреждения. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тяжелая травма Алабы

Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба на 34-й минуте поединка в борьбе с Жераром Морено травмировал левую ногу и был вынужден покинуть поле. Позже 31-летний австриец прошел углубленное медицинское обследование. Оно показало, что Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время футболист "Реала" перенесет операцию. Срок восстановления защитника составит более полугода. Это означает, что Давид Алаба не поможет сборной Австрии на Евро-2024.

Австриец стал третьим футболистом "Реала", который "порвал кресты" в нынешнем сезоне. Ранее аналогичные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

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