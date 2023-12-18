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Алаба получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024

18 декабря 2023 10:39
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Алаба получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024
Давид Алаба в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб мадридского "Реала" потерял третьего футболиста за сезон. Универсальный защитник Давид Алаба нескоро сможет выйти на поле из-за травмы. 

Алаба пропустит чемпионат Европы-2024, сообщает Marca

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В матче 17-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" разгромил "Вильярреал" со счетом 4:1. Радость победы для "бланкос" оказалась омрачена травмой ведущего игрока. 

Давид Алаба
Давид Алаба покидает поле из-за повреждения. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тяжелая травма Алабы 

Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба на 34-й минуте поединка в борьбе с Жераром Морено травмировал левую ногу и был вынужден покинуть поле. Позже 31-летний австриец прошел углубленное медицинское обследование. Оно показало, что Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. 

В ближайшее время футболист "Реала" перенесет операцию. Срок восстановления защитника составит более полугода. Это означает, что Давид Алаба не поможет сборной Австрии на Евро-2024. 

Австриец стал третьим футболистом "Реала", который "порвал кресты" в нынешнем сезоне. Ранее аналогичные травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Напомним, "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

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Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал". 

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