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Албанія — Україна — що потрібно збірній, щоб пройти далі

19 листопада 2024 17:11
Станіслав Костюк - Редактор
Албанія — Україна — як потрібно зіграти збірній, щоб пройти далі у Лізі Націй
Гравці збірних України та Албанії. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Сьогодні, 19 листопада збірна України зустрінеться із командою Албанії у 6-му турі Ліги націй. Що треба знати перед матчем.

Про турнірні розклади пише портал Новини.LIVE.

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Напередодні збірна України зустрілась з Грузією та не змогла вибороти перемогу — матч закінчився з нічийним рахунком 1:1, тож в результаті Албанія та Чехія поділили очки — 0:0.  

Турнірна таблиця в групі В1

Турнірна таблиця
Турнірна таблиця в групі В1. Фото: скриншот

 

Наразі команди розташувались в турнірній таблиці таким чином:

  • 1. Чехія (8)
  • 2. Грузія (7)
  • 3. Албанія (7)
  • 4. Україна (5)

Сьогодні збірна зіграє проти Албанії та за результати попередній матчів команду Сергія Реброва влаштує лише перемога. У разі, якщо команди наберуть рівну кількість очок, звертатимуть увагу на додаткові критерії, серед яких:

  • результати особистих зустрічей
  • різниця мʼячів
  • забиті та пропущені мʼячі у особистих зустрічах
  • різниця голів у всіх матчах
  • забиті мʼячі на виїздах
  • кількість перемог
  • кількість гостьових перемог
  • дисциплінарні бали
  • місце у рейтингу при посіві

Якщо збірна України поступиться Албанії чи зіграє внічию це призведе до того, що команда зможе позмагатись у Дивізіоні С у наступному сезоні зі збірною Сан-Марино. 

Якщо українцям вдасться вибороти переможний результат, є наступні варіанти розвитку подій:

  • Україна займе 2-ге місце, за умови якщо Чехія не програє Грузії
  • Україна займе 3-тє місце, у разі якщо Грузія обіграє Чехію

Тому для збірної вигідним буде виграш Чехії у матчі проти Грузії. Крім цього, з другого місця команда Реброва зможе поборотись у додатковому плей-оф за путівку до Ліги A. Відповідно, із третього місця гравцям треба буде зіграти матч за збереження місця у Дивізіоні B. 

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Албанії

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