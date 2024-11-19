Албанія — Україна — як потрібно зіграти збірній, щоб пройти далі у Лізі Націй

Гравці збірних України та Албанії. Фото: УАФ

Сьогодні, 19 листопада збірна України зустрінеться із командою Албанії у 6-му турі Ліги націй. Що треба знати перед матчем.

Про турнірні розклади пише портал Новини.LIVE.

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Україна зіграє проти Албанії

Напередодні збірна України зустрілась з Грузією та не змогла вибороти перемогу — матч закінчився з нічийним рахунком 1:1, тож в результаті Албанія та Чехія поділили очки — 0:0.

Турнірна таблиця в групі В1

Турнірна таблиця в групі В1. Фото: скриншот

Наразі команди розташувались в турнірній таблиці таким чином:

1. Чехія (8)

2. Грузія (7)

3. Албанія (7)

4. Україна (5)

Сьогодні збірна зіграє проти Албанії та за результати попередній матчів команду Сергія Реброва влаштує лише перемога. У разі, якщо команди наберуть рівну кількість очок, звертатимуть увагу на додаткові критерії, серед яких:

результати особистих зустрічей

різниця мʼячів

забиті та пропущені мʼячі у особистих зустрічах

різниця голів у всіх матчах

забиті мʼячі на виїздах

кількість перемог

кількість гостьових перемог

дисциплінарні бали

місце у рейтингу при посіві

Якщо збірна України поступиться Албанії чи зіграє внічию це призведе до того, що команда зможе позмагатись у Дивізіоні С у наступному сезоні зі збірною Сан-Марино.

Якщо українцям вдасться вибороти переможний результат, є наступні варіанти розвитку подій:

Україна займе 2-ге місце, за умови якщо Чехія не програє Грузії

Україна займе 3-тє місце, у разі якщо Грузія обіграє Чехію

Тому для збірної вигідним буде виграш Чехії у матчі проти Грузії. Крім цього, з другого місця команда Реброва зможе поборотись у додатковому плей-оф за путівку до Ліги A. Відповідно, із третього місця гравцям треба буде зіграти матч за збереження місця у Дивізіоні B.

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