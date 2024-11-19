Албанія — Україна — як потрібно зіграти збірній, щоб пройти далі у Лізі Націй

Албанія — Україна — що потрібно збірній, щоб пройти далі
Сьогодні, 19 листопада збірна України зустрінеться із командою Албанії у 6-му турі Ліги націй. Що треба знати перед матчем.
Про турнірні розклади пише портал Новини.LIVE.
Україна зіграє проти Албанії
Напередодні збірна України зустрілась з Грузією та не змогла вибороти перемогу — матч закінчився з нічийним рахунком 1:1, тож в результаті Албанія та Чехія поділили очки — 0:0.
Турнірна таблиця в групі В1
Наразі команди розташувались в турнірній таблиці таким чином:
- 1. Чехія (8)
- 2. Грузія (7)
- 3. Албанія (7)
- 4. Україна (5)
Сьогодні збірна зіграє проти Албанії та за результати попередній матчів команду Сергія Реброва влаштує лише перемога. У разі, якщо команди наберуть рівну кількість очок, звертатимуть увагу на додаткові критерії, серед яких:
- результати особистих зустрічей
- різниця мʼячів
- забиті та пропущені мʼячі у особистих зустрічах
- різниця голів у всіх матчах
- забиті мʼячі на виїздах
- кількість перемог
- кількість гостьових перемог
- дисциплінарні бали
- місце у рейтингу при посіві
Якщо збірна України поступиться Албанії чи зіграє внічию це призведе до того, що команда зможе позмагатись у Дивізіоні С у наступному сезоні зі збірною Сан-Марино.
Якщо українцям вдасться вибороти переможний результат, є наступні варіанти розвитку подій:
- Україна займе 2-ге місце, за умови якщо Чехія не програє Грузії
- Україна займе 3-тє місце, у разі якщо Грузія обіграє Чехію
Тому для збірної вигідним буде виграш Чехії у матчі проти Грузії. Крім цього, з другого місця команда Реброва зможе поборотись у додатковому плей-оф за путівку до Ліги A. Відповідно, із третього місця гравцям треба буде зіграти матч за збереження місця у Дивізіоні B.
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