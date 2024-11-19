Албанія-Україна — Судаков прокоментував майбутній матч збірної

Судаков зізнався, як збірна зіграє з Албанією
Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився думками про майбутній матч команди проти збірної Албанії. За його словами, буде важко.
Про це він розповів у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.
Судаков про гру проти Албанії
Гравець прокоментував матч із Албанією у шостому турі групового раунду Ліги націй. Він зізнався, що у минулому поєдинку збірній не вистачило агресивності.
"Ми впринципі домінували та були більшу частину матчу з мʼячем, але у нас не було так багато моментів у завершальній фазі. Напевно, нам не вистачило агресивності. Ми забили перші, але потім пропустили через помилки два мʼячі", — розповів він.
Також він відзначив гру збірної Албанії та заявив, що на виїзді буде важко.
"У них дуже хороша підтримка", — сказав Судаков.
Матч шостого туру групового раунду Ліги націй між Албанією та Україною відбудеться сьогодні у Тирані на арені Air Albania. Початок о 21:45 за київським часом.
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