Албания-Украина — Судаков прокомментировал предстоящий матч сборной

Георгий Судаков. Фото: dynamomania.com

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мнениями о предстоящем матче команды против сборной Албании. По его словам, будет тяжело.

Об этом он рассказал в комментарии YouTube-канала ВЗБІРНА.

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Игрок прокомментировал матч с Албанией в шестом туре группового раунда Лиги наций. Он признался, что в прошлом поединке сборной не хватило агрессивности.

"Мы в принципе доминировали и были большую часть матча с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе. Наверное, нам не хватило агрессивности. Мы забили первые, но потом пропустили из-за ошибок два мяча", — рассказал он.

Игроки Албании и Украины. Фото: УАФ

Также он отметил игру сборной Албании и заявил, что на выезде будет тяжело.

"У них очень хорошая поддержка", — сказал Судаков.

Матч шестого тура группового раунда Лиги наций между Албанией и Украиной состоится сегодня в Тиране на арене Air Albania. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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