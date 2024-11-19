Албания - Украина - как нужно сыграть сборной, чтобы пройти дальше в Лиге Наций

Игроки сборных Украины и Албании. Фото: УАФ

Сегодня, 19 ноября, сборная Украины встретится с командой Албании в 6-м туре Лиги наций. Что нужно знать перед матчем.

О турнирных расписаниях пишет портал Новини.LIVE.

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Украина сыграет против Албании

Накануне сборная Украины встретилась с Грузией и не смогла одержать победу — матч закончился с ничейным счетом 1:1, поэтому в результате Албания и Чехия поделили очки — 0:0.

Турнирная таблица в группе В1

Турнирная таблица в группе B1. Фото: скриншот

Пока команды расположились в турнирной таблице следующим образом:

1. Чехия (8)

2. Грузия (7)

3. Албания (7)

4. Украина (5)

Сегодня сборная сыграет против Албании и за результаты предыдущих матчей команду Сергея Реброва устроит только победа. В случае, если команды наберут равное количество очков, будут обращать внимание на дополнительные критерии, среди которых:

результаты личных встреч

разница мячей

забитые и пропущенные мячи в личных встречах

разница голов во всех матчах

забитые мячи на выездах

количество побед

количество гостевых побед

дисциплинарные баллы

место в рейтинге при посеве

Если сборная Украины уступит Албании или сыграет вничью, это приведет к тому, что команда сможет посоревноваться в Дивизионе С в следующем сезоне со сборной Сан-Марино.

Если украинцам удастся добыть в борьбе победный результат, есть следующие варианты развития событий:

Украина займет 2-е место, если Чехия не проиграет Грузии

Украина займет 3 место, в случае если Грузия обыграет Чехию

Поэтому для сборной выгоден выигрыш Чехии в матче против Грузии. Кроме этого, со второго места команда Реброва сможет пройти в дополнительном плей-офф за путевку в Лигу A. Соответственно, со третьего места игрокам предстоит сыграть матч за сохранение места в Дивизионе B.

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