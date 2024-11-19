Албания - Украина - как нужно сыграть сборной, чтобы пройти дальше в Лиге Наций

Албания — Украина — что нужно сборной, чтобы пройти дальше
Сегодня, 19 ноября, сборная Украины встретится с командой Албании в 6-м туре Лиги наций. Что нужно знать перед матчем.
О турнирных расписаниях пишет портал Новини.LIVE.
Украина сыграет против Албании
Накануне сборная Украины встретилась с Грузией и не смогла одержать победу — матч закончился с ничейным счетом 1:1, поэтому в результате Албания и Чехия поделили очки — 0:0.
Турнирная таблица в группе В1
Пока команды расположились в турнирной таблице следующим образом:
- 1. Чехия (8)
- 2. Грузия (7)
- 3. Албания (7)
- 4. Украина (5)
Сегодня сборная сыграет против Албании и за результаты предыдущих матчей команду Сергея Реброва устроит только победа. В случае, если команды наберут равное количество очков, будут обращать внимание на дополнительные критерии, среди которых:
- результаты личных встреч
- разница мячей
- забитые и пропущенные мячи в личных встречах
- разница голов во всех матчах
- забитые мячи на выездах
- количество побед
- количество гостевых побед
- дисциплинарные баллы
- место в рейтинге при посеве
Если сборная Украины уступит Албании или сыграет вничью, это приведет к тому, что команда сможет посоревноваться в Дивизионе С в следующем сезоне со сборной Сан-Марино.
Если украинцам удастся добыть в борьбе победный результат, есть следующие варианты развития событий:
- Украина займет 2-е место, если Чехия не проиграет Грузии
- Украина займет 3 место, в случае если Грузия обыграет Чехию
Поэтому для сборной выгоден выигрыш Чехии в матче против Грузии. Кроме этого, со второго места команда Реброва сможет пройти в дополнительном плей-офф за путевку в Лигу A. Соответственно, со третьего места игрокам предстоит сыграть матч за сохранение места в Дивизионе B.
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