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Албания — Украина — что нужно сборной, чтобы пройти дальше

19 ноября 2024 17:11
Станислав Костюк - Редактор
Албания - Украина - как нужно сыграть сборной, чтобы пройти дальше в Лиге Наций
Игроки сборных Украины и Албании. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

Сегодня, 19 ноября, сборная Украины встретится с командой Албании в 6-м туре Лиги наций. Что нужно знать перед матчем.

О турнирных расписаниях пишет портал Новини.LIVE.

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Накануне сборная Украины встретилась с Грузией и не смогла одержать победу — матч закончился с ничейным счетом 1:1, поэтому в результате Албания и Чехия поделили очки — 0:0.

Турнирная таблица в группе В1

Турнирная таблица
Турнирная таблица в группе B1. Фото: скриншот

 

Пока команды расположились в турнирной таблице следующим образом:

  • 1. Чехия (8)
  • 2. Грузия (7)
  • 3. Албания (7)
  • 4. Украина (5)

Сегодня сборная сыграет против Албании и за результаты предыдущих матчей команду Сергея Реброва устроит только победа. В случае, если команды наберут равное количество очков, будут обращать внимание на дополнительные критерии, среди которых:

  • результаты личных встреч
  • разница мячей
  • забитые и пропущенные мячи в личных встречах
  • разница голов во всех матчах
  • забитые мячи на выездах
  • количество побед
  • количество гостевых побед
  • дисциплинарные баллы
  • место в рейтинге при посеве

Если сборная Украины уступит Албании или сыграет вничью, это приведет к тому, что команда сможет посоревноваться в Дивизионе С в следующем сезоне со сборной Сан-Марино.

Если украинцам удастся добыть в борьбе победный результат, есть следующие варианты развития событий:

  • Украина займет 2-е место, если Чехия не проиграет Грузии
  • Украина займет 3 место, в случае если Грузия обыграет Чехию

Поэтому для сборной выгоден выигрыш Чехии в матче против Грузии. Кроме этого, со второго места команда Реброва сможет пройти в дополнительном плей-офф за путевку в Лигу A. Соответственно, со третьего места игрокам предстоит сыграть матч за сохранение места в Дивизионе B.

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