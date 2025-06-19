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Головна Спорт Алієв на словах знищив молодіжну збірну України

Алієв на словах знищив молодіжну збірну України

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 17:15
Алієв розкритикував молодіжку України, заявивши, що йому соромно за них
Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8
Ключові моменти Алієв жорстко звернувся до молодіжної збірної

Молодіжна збірна України з футболу не змогла вийти в плей-оф чемпіонату Європи. У вирішальному матчі вони поступилися Нідерландам з рахунком 0:2.

Жорстко про виступ збірної в Instagram висловився колишній футболіст молодіжних та національної збірної Олександр Алієв, який в 2006-му році грав у фіналі молодіжного Євро.

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Алієв жорстко звернувся до молодіжної збірної

Алієв заявив, що гравці, які виступають в основних складах клубів УПЛ, не показали належного рівня, а їхній виступ викликав у нього сором за представлення країни.

Колишній гравець порадив футболістам зосередитися на грі або ж проводити час за відеограми, замість того, щоб давати гучні заяви. Він також нагадав, що його покоління, попри менш дисциплінований спосіб життя, досягало значніших результатів, зокрема виходу до фіналу молодіжного Євро.

Алієв додав, що нинішня команда змусила відчувати сором не лише його, а й тих, хто захищає Україну на передовій.

"Ще раз можу сказати: так, ми пили, але грали та добивалися великих результатів. Тож я вам так хочу сказати: мені соромно за вас, за те, що ви захищаєте честь нашої країни. І пацанам соромно, які перебувають на передовій. Усіх обійняв, підняв та припідняв. А ви задумайтеся, б***ь", — сказав Алієв.

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футбол Олександр Аліев Євро-2025 Збірна України U-21 Чемпіонат Європи
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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