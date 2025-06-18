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Головна Спорт Україна після жахливої помилки Батагова вилетіла з Євро-2025

Україна після жахливої помилки Батагова вилетіла з Євро-2025

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 21:18
Поразка збірної України — Мельгоса здивував причиною
Єгор Ярмолюк не допоміг Україні. Фото: УАФ
Ключові моменти Україна провалила Євро-2025

На чемпіонаті Європи U-21 пройшли матчі третього туру групового етапу. Збірна України зіграла проти Нідерландів.

Команда Унаї Мельгоси поступилася з рахунком 0:2 і не вийшла в плей-оф, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна провалила Євро-2025

Команда Мельгоси перший тайм почала з мандражем, але після перших 10 хвилин грала добре в захисті та не давали шансів суперникам.

Однак, на 34-й хвилині Арсеній Батагов припустився помилки на правому фланзі оборони, після чого Марк ван Боммел віддав точну передачу на Фабіо Валенте, який відкрив рахунок.

Вдруге Нідерланди забили на 56-й хвилині. Кеннет Тейлор організував атаку, вивівши Мітчела ван Бергена на ударну позицію, і той перекинув воротаря Руслана Нещерета, подвоївши перевагу.

На 81-й хвилині Нідерланди залишилися в меншості, оскільки Рубен Регер отримав пряму червону картку за небезпечний фол ногою в голову Олександра Яцика. Проте Україна не змогла скористатися чисельною перевагою.

У своїй групі Україна посіла третю позицію з трьома очками.

Нідерланди U-21 – Україна U-21 – 2:0

Голи: Валенте, 34; ван Берген, 56

Нідерланди U-21: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Валенте (Регер, 73), Фламінго, Тейлор (Меєр, 90+1) — Мангуф (Поку, 73), ван Берген (Охіо, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79).

Україна U-21: Нещерет — Крупський (Козік, 74), Батагов, Михавко, Вівчаренко — Рубчинський (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцик, 74) — Брагару, Ванат (В’юнник, 65), Волошин (Квасниця, 81).

Попередження: Матсен, ван ден Берг — Вівчаренко, Очеретько

Видалення: Регер, 81 (пряма червона)

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футбол Євро-2025 Збірна України U-21 Чемпіонат Європи Арсеній Батагов
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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