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Главная Спорт Украина после ужасной ошибки Батагова вылетела из Евро-2025

Украина после ужасной ошибки Батагова вылетела из Евро-2025

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 21:18
Поражение сборной Украины — Мельгоса удивил причиной
Егор Ярмолюк не помог Украине. Фото: УАФ
Ключові моменти Украина провалила Евро-2025

На чемпионате Европы U-21 прошли матчи третьего тура группового этапа. Сборная Украины сыграла против Нидерландов.

Команда Унаи Мельгосы уступила со счетом 0:2 и не вышла в плей-офф, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина провалила Евро-2025

Команда Мельгосы первый тайм начала с мандражем, но после первых 10 минут они играли хорошо в защите и не давали шансов соперникам забить. Однако, на 34-й минуте Арсений Батагов допустил ошибку на правом фланге обороны, после чего Марк ван Боммел отдал точную передачу на Фабио Валенте, который открыл счет.

Во второй раз Нидерланды забили на 56-й минуте. Кеннет Тейлор организовал атаку, выведя Митчела ван Бергена на ударную позицию, и тот перебросил вратаря Руслана Нещерета.

На 81-й минуте Нидерланды остались в меньшинстве, поскольку Рубен Регер получил прямую красную карточку за опасный фол ногой в голову Александра Яцика. Однако Украина не смогла воспользоваться численным преимуществом.

В своей группе Украина заняла третью позицию с тремя очками.

Нидерланды U-21 — Украина U-21 — 2:0

Голы: Валенте, 34; ван Берген, 56

Нидерланды U-21: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Валенте (Регер, 73), Фламинго, Тейлор (Меер, 90+1) — Мангуф (Поку, 73), ван Берген (Охио, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79).

Украина U-21: Нещерет — Крупский (Козик, 74), Батагов, Михавко, Вивчаренко — Рубчинский (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцик, 74) — Брагару, Ванат (Вьюнник, 65), Волошин (Квасница, 81).

Предупреждения: Матсен, ван ден Берг — Вивчаренко, Очеретько

Удаление: Регер, 81 (прямая красная)

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футбол Евро-2025 Сборная Украины U-21 Чемпионат Европы Арсений Батагов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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