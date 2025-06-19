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Главная Спорт Алиев на словах уничтожил молодежную сборную Украины

Алиев на словах уничтожил молодежную сборную Украины

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 17:15
Алиев раскритиковал молодежку Украины, заявив, что ему стыдно за них
Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8
Ключові моменти Алиев жестко обратился к молодежной сборной

Молодежная сборная Украины по футболу не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В решающем матче они уступили Нидерландам со счетом 0:2.

Жестко о выступлении сборной в Instagram высказался бывший футболист молодежных и национальной сборной Александр Алиев, который в 2006-м году играл в финале молодежного Евро.

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Алиев жестко обратился к молодежной сборной

Алиев заявил, что игроки, выступающие в основных составах клубов УПЛ, не показали должного уровня, а их выступление вызвало у него стыд за выступление страны.

Бывший игрок посоветовал футболистам сосредоточиться на игре или же проводить время за видеоиграми, вместо того, чтобы давать громкие заявления. Он также напомнил, что его поколение, несмотря на менее дисциплинированный образ жизни, достигало более значительных результатов, в частности выхода в финал молодежного Евро.

Алиев добавил, что нынешняя команда заставила чувствовать стыд не только его, но и тех, кто защищает Украину на передовой.

"Еще раз могу сказать: да, мы пили, но играли и добивались больших результатов. Поэтому я вам так хочу сказать: мне стыдно за вас, за то, что вы защищаете честь нашей страны. И пацанам стыдно, которые находятся на передовой. Всех обнял, поднял и приподнял. А вы задумайтесь, б***ь", — сказал Алиев.

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футбол Александр Алиев Евро-2025 Сборная Украины U-21 Чемпионат Европы
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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