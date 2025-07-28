Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Алієв показав свою нову дівчину — хто вона

Алієв показав свою нову дівчину — хто вона

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:01
Ексгравець Динамо Алієв уперше показав свою дівчину
Олександр Алієв відповідає на запитання. Кадр із відео

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв довів, що перебуває у стосунках. У відомого спортсмена з'явилася дівчина.

Алієв опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому обіймається з блондинкою.

Реклама
Читайте також:

Олександр Алієв продовжує кар'єру в складі команди IGNIS, яка є одним із лідерів медіаліги. На турнірі UA STEEL League у Житомирі вона посіла третє місце.

Александр Алиев
Олександр Алієв із дівчиною. Кадр із відео

Після змагання Алієв вийшов в ефір на своїй сторінці в соціальній мережі. Раніше футболіст уже згадував, що його серце перестало бути вільним. Цього разу Олександр вирішив уперше показати свою кохану. Нею виявилася блондинка, про яку футболіст поки що не повідомляє жодних подробиць. Також не відомо, де він познайомився з дівчиною.

Що відомо про Олександра Алієва

Це один із найяскравіших півзахисників свого покоління в українському футболі. Алієв прославився завдяки потужному удару та нестандартному мисленню на полі. Особливо яскраво проявив себе в "Динамо", де став ключовим виконавцем у команді Юрія Сьоміна та одного з лідерів клубу в Лізі чемпіонів.

У складі збірної України Алієв провів 28 матчів та забив 6 голів. Брав участь у чемпіонаті світу 2006 року, а також допомагав збірній у відбіркових турнірах. Його пікові сезони припали на середину 2000-х років, коли Алієв став одним із найкращих виконавців стандартних положень у Європі.

Нагадаємо, український клуб "Олександрія" проігнорував важливий захід перед грою з "Партизаном".

На Кубку Світу з фехтування стався інцидент, до якого виявилися залучені українські вболівальники.

Дружина відомого гравця "Динамо" подолала наслідки пухлини головного мозку.

Кріштіану Роналду почав відігравати в "Аль-Насрі" більш важливу роль, він хоче бачити в клубі сильного гравця.

спорт футбол Олександр Аліев дружини футболістів IGNIS
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації