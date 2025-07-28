Экс-игрок Динамо Алиев впервые показал свою девушку

Александр Алиев отвечает на вопросы. Кадр из видео

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев доказал, что находится в отношениях. У известного спортсмена появилась девушка.

Алиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором обнимается с блондинкой.

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Александр Алиев с девушкой. Кадр из видео

После соревнования Алиев вышел в эфир на своей странице в социальной сети. Ранее футболист уже упоминал, что его сердце перестало быть свободно. На этот раз Александр решил впервые показать свою возлюбленную. Ею оказалась блондинка, о которой футболист пока не сообщает никаких подробностей. Также не известно, где он познакомился с девушкой.

Что известно об Александре Алиеве

Это один из самых ярких полузащитников своего поколения в украинском футболе. Алиев прославился благодаря мощному удару и нестандартному мышлению на поле. Особенно ярко проявил себя в "Динамо", где стал ключевым исполнителем в команде Юрия Семина и одного из лидеров клуба в Лиге чемпионов.

В составе сборной Украины Алиев провел 28 матчей и забил 6 голов. Участвовал в чемпионате мира 2006 года, а также помогал сборной в отборочных турнирах. Его пиковые сезоны пришлись на середину 2000-хгодов, когда Алиев стал одним из лучших исполнителей стандартных положений в Европе.

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