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Алієв вирушив до Суджі й показав кадри з Росії

6 грудня 2024 14:15
Станіслав Костюк - Редактор
Алієв вирушив до Суджі і показав російських військовополонених
Олександр Алієв у складі ЗСУ. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв знову вирушив на фронт. Цього разу він побував у Курській області Росії.

Алієв продемонстрував на своїй сторінці в Instagram побут українських військовослужбовців у Суджі.

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Український волонтер та військовослужбовець Олександр Алієв регулярно відвідує різні ділянки фронту та передає побратимам речі, які вдається зібрати за допомогою українців. Цього разу колишній спортсмен фактично повернувся до Росії, де колись народився та виступав.

Олександр Алієв
Олександр Алієв на фронті. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Алієв адресував послання ФСБ

Восени цього року стало відомо, що МВС Росії оголосило Олександра Алієва у розшук через висловлювання українського військовослужбовця. Колишній футболіст у відповідь відвідав територію РФ, яка тимчасово не підконтрольна офіційному Кремлю. Там Алієв записав свою відповідь російській владі прямо перед магазином "Пятерочка", який знаходиться у місті Суджа.

"Ну що, ФСБ, будь ласка, не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона — ваша "Пятерочка". Я в Курську. Приїжджайте і в'яжіть мене. Ви ж хотіли", — заявив Алієв.

Також Алієв показав полонених російських солдатів, які виконують у місті господарські роботи. Один із них виявився з Підмосков'я, інший із міста Калуга.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку футболістів, які можуть перейти до одного з грандів європейського футболу.

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Колишній футболіст збірної Єгипту заявив про те, що Мохаммед Салах продовжив контракт із "Ліверпулем".

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спорт футбол Олександр Аліев війна в Україні Суджа

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