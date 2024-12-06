Алиев отправился в Суджу и показал российских военнопленных

Александр Алиев в составе ВСУ. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев снова отправился на фронт. На этот раз он побывал в Курской области России.

Алиев продемонстрировал на своей странице в Instagram быт украинских военнослужащих в Судже.

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Украинский волонтер и военнослужащий Александр Алиев регулярно посещает разные участки фронта и передает побратимам вещи, которые удается собрать с помощью украинцев. На этот раз бывший спортсмен фактически вернулся в Россию, где когда-то родился и выступал.

Александр Алиев на фронте. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Алиев адресовал послание ФСБ

Осенью этого года стало известно, что МВД России объявило Александра Алиева в розыск из-за высказываний украинского военнослужащего. Бывший футболист в ответ посетил территорию РФ, которая временно не подконтрольна официальному Кремлю. Там Алиев записал свой ответ российским властям прямо перед магазином "Пятерочка", который находится в городе Суджа.

"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она — ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы же хотели", — заявил Алиев.

Также Алиев показал пленных российских солдат, которые выполняют в городе хозяйственные работы. Один из них оказался из Подмосковья, другой из города Калуга.

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