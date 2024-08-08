Грушина-Акобія здобула вольову перемогу над колишньою українкою на Олімпіаді-2024

Аліна Грушина-Акобія у божевільному поєдинку перемогла колишню українку й вийшла до 1/4 Олімпіади
Дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Грушина-Акобія розпочала з перемоги виступ на Олімпіаді в Парижі. Українка перемогла Ангеліну Лисак, якій значно поступалася в рахунку в ході зустрічі.
Лисак виступала за Україну до 2020 року, тепер вона представляє Польщу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Аліна Грушина-Акобія в 1/8 жіночого олімпійського турніру з вільної боротьби до 57 кг зустрілася з четвертою сіяною Ангеліною Лисак. Спортсменка з Польщі впевнено розпочала зустріч, але українка виявила характер та вирвала перемогу.
Грушина-Акобія вийшла до чвертьфіналу
По ходу поєдинку українська спортсменка поступалася рахунком 5:13, проте не зупинялася і наполегливо атакувала суперницю. Аліна декілька разів виштовхнула Ангеліну з арени, а потім провела захоплення, які принесли їй перемогу з рахунком 16:13.
Вже сьогодні, 8 серпня, Грушина-Акобія проведе чвертьфінальний поєдинок. Він орієнтовно розпочнеться о 13:50. Суперницею українки стане американка Хелен Маргуліс, яка була чемпіонкою Ріо-2016 і здобула "срібло" у Токіо-2020.
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