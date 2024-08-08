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Аліна Грушина-Акобія у божевільному поєдинку перемогла колишню українку й вийшла до 1/4 Олімпіади

8 серпня 2024 13:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Грушина-Акобія здобула вольову перемогу над колишньою українкою на Олімпіаді-2024
Аліна Грушина-Акобія бореться з Ангелиною Лисак. Фото: Reuters/Arlette Bashizi
Валерій Ковалевич - Редактор

Дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Грушина-Акобія розпочала з перемоги виступ на Олімпіаді в Парижі. Українка перемогла Ангеліну Лисак, якій значно поступалася в рахунку в ході зустрічі.

Лисак виступала за Україну до 2020 року, тепер вона представляє Польщу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Аліна Грушина-Акобія в 1/8 жіночого олімпійського турніру з вільної боротьби до 57 кг зустрілася з четвертою сіяною Ангеліною Лисак. Спортсменка з Польщі впевнено розпочала зустріч, але українка виявила характер та вирвала перемогу.

Аліна Грушіна-Акобія
Грушина-Акобія проводить прийом проти Лисак. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Грушина-Акобія вийшла до чвертьфіналу

По ходу поєдинку українська спортсменка поступалася рахунком 5:13, проте не зупинялася і наполегливо атакувала суперницю. Аліна декілька разів виштовхнула Ангеліну з арени, а потім провела захоплення, які принесли їй перемогу з рахунком 16:13.

Вже сьогодні, 8 серпня, Грушина-Акобія проведе чвертьфінальний поєдинок. Він орієнтовно розпочнеться о 13:50. Суперницею українки стане американка Хелен Маргуліс, яка була чемпіонкою Ріо-2016 і здобула "срібло" у Токіо-2020.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 вільна боротьба

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