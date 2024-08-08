Грушина-Акобия одержала волевую победу над бывшей украинкой на Олимпиаде-2024

Алина Грушина-Акобия борется с Ангелиной Лысак. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе Алина Грушина-Акобия начала с победы выступление на Олимпиаде в Париже. Украинка победила Ангелину Лысак, которой крупно уступала в счете по ходу встречи.

Лысак выступала за Украину до 2020 года, теперь она представляет Польшу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Алина Грушина-Акобия в 1/8 женского олимпийского турнира по вольной борьбе до 57 кг встретилась с четвертой сеяной Ангелиной Лысак. Спортсменка из Польши уверенно начала встречу, но украинка проявила характер и вырвала победу.

Грушина-Акобия проводит прием против Лысак. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Грушина-Акобия вышла в четвертьфинал

По ходу поединка украинская спортсменка уступала в счете 5:13, однако не останавливалась и настойчиво атаковала соперницу. Алина несколько раз вытолкнула Ангелину с арены, а затем провела захваты, которые и принесли ей победу со счетом 16:13.

Уже сегодня, 8 августа, Грушина-Акобия проведет четвертьфинальный поединок. Он ориентировочно начнется в 13:50. Соперницей украинки станет американка Хелен Маргулис, которая была чемпионкой Рио-2016 и завоевала "серебро" в Токио-2020.

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