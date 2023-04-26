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Аллегрі отримає шалені відступні від "Ювентуса": хто стане новим тренером "старої синьйори"

26 квітня 2023 18:13
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Аллегрі отримає шалені відступні від Ювентуса — хто стане новим тренером старої синьйори
Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі. Фото: Reuters/CIRO DE LUCA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

У європейський ЗМІ все частніше з'являється інформація, що туринський "Ювентус" готує зміну ентренадора команди. Головним кандидатом на посаду нового керманича "старої синьйори" називають Зінедіна Зідана. Втім, звільнення італійського спеціаліста заради призначення француза обійдеться босам туринців у кругленьку суму. 

Про це повідомляє британське видання The Sun. 

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Ціна питання — мільйони євро 

За повідомленням журналістів, керівництву "Ювентуса" доведеться заплатити Массіміліано Аллегрі 18 мільйонів євро відступних у разі звільнення наставника.

Зідан
Легендарний французький ексфутболіст Зінедін Зідан. Фото: Reuters/HANDOUT

Водночас Зінедін Зідан нібито готовий відновити тренерську діяльність і своїм пріоритетом вважає саме італійський гранд. Не стане перепоною для легендарного француза і той факт, що "стара синьйора" ризикує не зіграти у наступному розіграші ЛЧ через справу про фінансові махінації. 

Контракт Аллегрі з "Ювентусом" діє до 2025 року. 

Востаннє Зідан тренував у травні 2021-го, після чого взяв творчу паузу, яка триває дотепер. 

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