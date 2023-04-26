Ломаченко не зможе перемогти Хейні: відомий експерт назвав причину
Чим ближче бій між Василем Ломаченко та Девіном Хейні, тим більше розмов, хто ж стане переможцем цієї історичної дуелі. Так, відомий промоутер Едді Хірн поділився думками щодо шансів обох боксерів у цьому двобої.
Слова експерта публікує Boxingnews 24.
Хейні — фаворит
Едді Хірн вважає, що Ломаченко вже далеко не в тій формі, в якій був колись, тому Хейні повинен без проблем перемогти українця.
"Я впевнений, що Хейні виграє майже кожен раунд. Ломаченко вже не той боксер, яким він був колись.
Цей бій хотіли організувати ще три роки тому, коли Лома був більше у своїй топформі, тож я вірю, що зараз Хейні здобуде комфортну перемогу", — зазначив Хірн.
Сам Хейні неодноразово різко висловлювався на адресу Василя Ломаченко. Американець вважає, що українець битиметься брудно, вестиме не чесний бій. Подібних заяв у пресі з'являється все більше.
Поєдинок за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.
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