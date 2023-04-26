Ломаченко не сможет победить Хейни — известный эксперт назвал причину

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Прилепа Александр

Чем ближе бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни, тем больше разговоров, кто станет победителем этой исторической дуэли. Так, известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о шансах обоих боксеров в этом поединке.

Слова эксперта публикует Boxingnews 24.

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Эдди Хирн считает, что Ломаченко уже далеко не в той форме, в которой был когда-то, поэтому Хейни должен без проблем победить украинца.

Дуэль взглядов между Ломаченко и Хейни. Фото: Instagram/lomus_official

"Я уверен, что Хейни выиграет почти каждый раунд. Ломаченко уже не тот боксер, каким он был когда-то.

Этот бой хотели организовать еще три года назад, когда Лома был больше в своей топ-форме, поэтому я верю, что сейчас Хейни одержит комфортную победу", — отметил Хирн.

Сам Хейни неоднократно резко высказывался в адрес Василия Ломаченко. Американец считает, что украинец будет драться грязно, будет вести не честный бой. Подобных заявлений в СМИ появляется все больше.

Поединок за четыре пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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